Ключевые моменты:

Враг выпустил 255 дронов, из которых 195 были сбиты или подавлены. Есть прилеты на 14 локациях.

Украинские дроны поразили крупнейший НПЗ «Лукойла» и логистический хаб Wildberries в Волгограде.

Советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что война перешла в фазу ударов по критической инфраструктуре.

Дональд Трамп заявил, что «не уверен» в выдаче Украине лицензии на производство ракет к ПВО Patriot.

Массированный налет дронов на Украину

В ночь на 31 июля оккупанты совершили масштабную атаку, выпустив по территории Украины 255 беспилотников. Отражение удара проходило на севере, юге и востоке страны.

По данным Генштаба ВСУ, силам ПВО и средствам РЭБ удалось сбить и подавить 195 БПЛА. Однако зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 14 локациях, еще на четырех упали обломки:

Запорожская область: По данным ОВА, в Запорожье повреждения получили нежилые помещения.

Харьковская область: Под удар попал почтовый терминал под Харьковом, на месте вспыхнул грузовой автомобиль.

Удары по Волгограду: пожары на НПЗ и складах Wildberries

В эту же ночь украинские дроны FP-1 атаковали ряд объектов на территории России. Главные цели находились в Волгограде:

НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка»: Один из крупнейших заводов РФ мощностью 15 млн тонн нефти в год, обеспечивающий топливом южные регионы страны и армию. На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Логистический хаб Wildberries: Комплекс площадью 44 000 кв. м, через который в том числе поставлялись товары военного и двойного назначения.

Война перешла в новую фазу — «Флэш»

Советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов констатировал, что война перешла в фазу взаимного истощения:

«Существенных изменений на линии фронта нет. Фронты почти не двигаются, но сейчас идет другая война — война на истощение. Мы уничтожаем инфраструктуру России, они уничтожают нашу. Любая война завершается, но из этого противостояния обе страны выйдут с разрушенной экономикой и большими потерями», — заявил Бескрестнов в телеграм.

Украина призывает Россию прекратить войну, однако эти обращения, по его словам, остаются без ответа.

Позиция Трампа: лицензия на ракеты Patriot под вопросом

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что «не уверен», разрешит ли он Украине локализованное производство ракет для комплексов ПВО Patriot.

Разрешение на лицензирование обсуждалось на встрече лидеров в рамках саммита НАТО в Турции и во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Трамп отметил, что «вопрос еще рассматривается».

В то же время американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни впервые посетят Украину. Владимир Зеленский поблагодарил США за сотрудничество и подчеркнул важность активизации дипломатического процесса.