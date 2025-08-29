Ключевые моменты:

В Хаджибейском районе новый глава — Сергей Подгайный: работает с 22 августа, решение мэрии обнародовали 26 августа.

Предыдущий глава Евгений Омельчук назначен первым заместителем главы района.

Руководство района обновили без пауз в работе служб; продолжаются текущие работы и обслуживание жителей.

В Хаджибейском районе назначили нового главу администрации

По сообщению официального сайта Одессы, городской голова Геннадий Труханов подписал решение о назначении Сергея Подгайного, и с 22 августа он уже работает в должности. Формально документ появился на сайте мэрии 26 августа — поэтому для жителей это означает простое продолжение работы райслужб без пауз и «перезагрузок».

Евгения Омельчука, который до этого возглавлял район, перевели на должность первого заместителя. Другими словами, команда сохраняется, но роли распределили по-новому — это должно помочь не терять темп в вопросах, которые больше всего беспокоят людей: дворы и дороги, уборка, освещение, работа коммунальщиков и общение с жителями.

Несколько слов о новом главе района простым языком: Сергей Подгайный давно работает с городским хозяйством. Ранее он отвечал за дорожную сферу в Одессе, руководил Приморским районом, работал в мэрии на руководящих должностях, а также был заместителем главы Одесской облгосадминистрации. То есть это человек с опытом «на земле», а не с кабинетных должностей — и именно этого обычно ждут от главы района.

