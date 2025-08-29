Ключевые моменты:

29 августа, Ibiza Beach Club — Макс Барских с большим концертом под открытым небом, море, свет и хиты, которые знает вся страна.

29–30 августа, Одесская филармония — открытие концертного сезона с оркестром Хобарта Эрла, в программе произведения Россини, Бизе, Дворжака, Скорика и других классиков.

30 августа, 16:00, Евангельская реформаторская церковь — сольный концерт Алексея Петухова Waterfalls of Love в старинном зале.

30 августа, 18:00, Ботанический сад — финальный летний джазовый вечер арт-эко-феста Live at Botanic.

30 августа, 19:00, More Music Club — концерт группы Чумацький Шлях в рамках всеукраинского тура в поддержку Сил обороны.

На музыкальных площадках будут звучать поп, джаз, классика, альтернативный рок. Открывает новый сезон Одесская филармония. По давней традиции дирижер Хобарт Эрл и его оркестр готовят новую программу. Алексей Петухов также подготовил новую программу авторских композиций и представит ее в зале с блестящей акустикой и таинственной атмосферой Евангельской реформатской церкви.

Ну а любителей современных ритмов ждет Макс Барских, с которым вы вместе проведете последнюю пятницу лета в самом модном клубе города.

29 августа, 18:30. Макс Барских. Ibiza

Сцена. Свет. Море. И голос, который знает вся страна. MAX BARSKIH — артист, не нуждающийся в представлении, и он уже едет в Одессу, чтобы подарить тебе вечер, который хочется повторить снова и снова. Хиты, которые звучат миллионами голосов — под открытым небом Ibiza Beach Club.



29 — 30 августа, 18:00. Концерт оркестра Хобарта Эрла. Odesa International. Одесская Филармония.

Открытие концертного сезона! В Большом филармоническом зале блестящее исполнение одного из лучших оркестров Украины под управлением маэстро Хобарта Эрла, известного своими уникальными интерпретациями, глубоко погрузит Вас в музыкальное искусство и подарит эмоциональное наполнение, феерический темперамент, блеск и страсть.

В программе концерта — яркие образцы оркестрового наследия композиторов разных стран и эпох: Джоаккино Россини, Жоржа Бизе, Эдварда Элгара, Антонина Дворжака, Астора Пьяццолы, Мирослава Скорика и других.



30 августа. 16:00. Алексей Петухов. WATERFALLS OF LOVE. Евангельская реформаторская церковь

Алексей Петухов начинает осенний сезон концертов новой сольной программой. Все ценители таланта маэстро приглашаются в старинный зал Евангельской реформаторской церкви на Пастера, где проходят не только службы, но и концерты.



30 августа, 18:00. Летний джаз. Финальный аккорд. Ботанический сад.

Ботанический сад ОНУ им. Мечникова превратится в джазовую сцену последнего летнего концерта арт-эко-феста Live at Botanic, где каждая нота будет подкреплена шелестом растений и шумом моря неподалеку. Live at Botanic — это совместный ритуал восстановления. Для людей. Для растений. Для души.

30 августа, 19:00. «Чумацький шлях». More Music Club

Этот концерт — часть всеукраинского тура в поддержку Сил обороны Украины. Украинская альтернативная группа «Чумацький Шлях» исполнит свои лучшие хиты и представит новые авторские композиции, созданные во время войны. Это будет драйвово, неожиданно и интересно.

