Ключевые моменты:

Ночью 29 августа Россия атаковала Украину 68 дронами, из них ПВО сбила 46.

В Донецкой и Днепропетровской областях зафиксированы попадания 22 БПЛА, погибли два человека.

В Киеве число жертв удара 28 августа выросло до 23, среди них четверо детей; поисково-спасательные работы продолжаются.

За сутки произошло более 190 боев,потери РФ составили около 850 человек, уничтожены техника и БПЛА.

На Запорожском и Херсонском направлениях продолжаются бои, противнику не удалось закрепиться, ВСУ удерживают плацдармы.

Сбито 46 целей — последствия воздушной атаки 29 августа

В ночь на 29 августа российская армия атаковала Украину 68 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Так, ПВО обезвредила 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Еще 22 БПЛА попали в 9 местах в Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате атаки беспилотников пострадала Синельниковщина – Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. К сожалению, погибли два человека – мужчина и женщина.

Еще одна 50-летняя женщина пострадала, ей оказали помощь на месте.

В результате атаки бушевал пожар на территории предприятия, также горели частные дома и сухая трава. Повреждены АЗС и автомобили.

В Киеве возросло количество жертв атаки 28 августа

Число погибших в результате российского комбинированного удара по Киеву в ночь на 28 августа увеличилось до 23 человек, сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Как известно, среди погибших – 4 ребенка, самому младшему – всего два года. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Генштаб о ситуации на фронте

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме того, он осуществил 5 358 обстрелов, в том числе 102 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6205 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.

Также украинские воины обезвредили:

4 танка,

6 боевых бронированных машин,

61 артиллерийскую систему,

2 реактивные системы залпового огня,

1 средство ПВО,

414 БПЛА оперативно-тактического уровня,

28 ракет,

109 единиц автомобильной техники.

Что происходит на Запорожском и Приднепровском направлениях

На данный момент, штурмовые подразделения противника предпринимают настойчивые попытки «зацепиться» за южные окраины Степногорска и периодически атакуют от дороги Степное – Малые Щербаки в северном направлении. Пока – без особых результатов, об этом сообщил военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

Несколько раз малым штурмовым группам противника удавалось проникать в застройку на южной окраине Степногорска, как со стороны Каменского, так и со стороны Плавней. Однако, их с такой же регулярностью оттуда выбивают.

Что касается Приднепровского направления, то отдельные штурмовые подразделения (вероятно, из состава частей и соединений 18-й ОА и приданых ей соединений вдв и морской пехоты) предпринимают регулярные попытки взять под контроль основную часть островной зоны в дельте Днепра на Херсонском направлении, ведя упорные бои на островах и в протоках Днепра.

Главная задача, судя по всему, состоит в создании тактического плацдарма на правом берегу. Несколько попыток действовать в таком ключе силами небольших штурмовых подразделений недавно закончились для противника неудачей. В свою очередь, попытки противника ликвидировать удерживаемые ВСУ тактические плацдармы в районе Антоновских автомобильного и железнодорожного мостов также были безуспешными.