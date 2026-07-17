Ключевые моменты:

В Балте обрушилась часть здания бывшей швейной фабрики

В результате происшествия никто не пострадал

Сейчас местные власти пытаются разыскать владельцев здания

Обрушение бывшей швейной фабрики в Балте

На месте происшествия побывала журналистка «Одесской жизни» Любовь Кузьменко.

Она сообщила, что, к счастью, обошлось без пострадавших, а люди отреагировали мгновенно — уже через несколько минут на месте находились представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с пожарной командой, полиция, сотрудники коммунального учреждения «Балта-благоустрій», газовой службы и Балтского городского совета.

Аварийную площадку огородили красной лентой, а людей и собак, которые часто отдыхают в этом месте, отвели на безопасное расстояние.

На место происшествия также прибыли глава Подольской военной администрации Руслан Питак и председатель районного совета Николай Соколов. Руслан Питак отметил, что ситуация находится под контролем.

— На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, сотрудники полиции и представители коммунальных служб. Специалисты ГСЧС обследуют территорию и устанавливают причины разрушения. Самое главное, что пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие, — прокомментировал происшествие Балтский городской голова Сергей Мазур.

По поручению Балтского городского головы Сергея Мазура состоялось рабочее заседание комиссии ТЭБ и ЧС. На нем обсудили механизм дальнейших действий.

Напомним, швейное производство «Аккордо» в Балте начало работать в 2011 году, однако на рынке лёгкой промышленности просуществовало недолго.

Тогда руководство инвестировало в предприятие более 10 миллионов гривен. На фабрике работали 250 человек. В планах было создание ещё более 300 рабочих мест, подключение системы вентиляции, наращивание производственных мощностей. В городе даже открылся фирменный магазин.

Однако спустя несколько лет фабрика прекратила свою деятельность.

Сейчас связаться с владельцем здания не удаётся.

Причины обрушения выясняются.

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