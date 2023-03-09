Рыбная реформа: что происходит на аукционах за право вылова на Дунае

Рыбная реформа назревала уже давно. Многие годы на Дунае наблюдается одна и та же ситуация: в начале января румынские лодки отчаливают от берега и закидывают свои сети, а на украинском берегу все простаивает. Почему?

Потому что в это время украинские рыбаки обивают пороги чиновничьих кабинетов и собирают разрешительные документы на промысел. Этот бумажный «марафон» обычно затягивается на несколько месяцев. Рыбаки доходят до белого каления и объясняют тягомотину только одним: чиновники — тоже заядлые «рыбаки», они тоже хотят взять «улов».

Стартовала реформа в рыбной отрасли Украины

О том, что эту порочную практику необходимо прекращать, говорилось не один год, и вот, наконец, реформа в рыбной отрасли Украины стартовала.

«Рыбаки не должны знать даже имен чиновников!» – заявил о своей позиции министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на встрече с аграриями Придунавья, которая прошла в Измаиле 18 февраля. Министр, вступивший в эту должность в марте 2022 года, занял принципиальную позицию: право на добычу биоресурсов, то есть вылов рыбы, – только через аукцион. Предложен прозрачный механизм аукционных торгов по продаже прав на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов.

— Это моя принципиальная позиция, все остальные вопросы мы готовы обсуждать, — сказал Николай Сольский.

Что говорят дунайские рыбаки про рыбную реформу

Но теория – это одно, на практике, как в пословице: благими намерениями вымощена дорога в ад.

ООО «Дунай Акваресурс»

— Мы вложили в зарыбление озера Кагул большие деньги, потому что закупали малька, — рассказывает руководитель ООО «Дунай Акваресурс» Дмитрий Зеленьков. – В случае проведения аукциона, который нас ждет в перспективе, не исключено, что мы можем проиграть, и тогда, получается, выращенную нами рыбу будет вылавливать кто-то другой?

Я намерен еще раз обговорить сложившуюся ситуацию и с директором департамента аграрной политики Одесской облгосадминистрации Аллой Стояновой, и в министерстве. Думаю, должна быть создана рабочая группа с участием производителей, которая отработает все вопросы.

Я считаю, что предприятия, у которых есть договоры аренды и которые зарыбляют водоемы, не должны проходить через аукционы. А когда срок аренды истечет, за ними должно оставаться первоочередное право на продолжение работы. И, главное, необходимо, чтобы все были проинформированы о проведении аукционов, а то у нас как-то все происходит «втихаря».

ООО «Орхидея»

— Аукцион – это одна из правильных функций, — сказал министру руководитель рыболовецкого предприятия ООО «Орхидея» Анатолий Кеся, причалы которого находятся на реке Дунай и двух озерах (Ренийская громада). – Но что на практике?

В первом аукционе я «тягался» с какой-то неизвестной мне фирмой, которая опередила меня на 1 гривну. Потом я узнал, что предприятие, получившее право на лот, зарегистрировано в Броварах и занимается выработкой стекла и обработкой древесины.

Я согласен с тем, чтобы в аукционах участвовали все желающие, но задаюсь вопросом: как предприниматель из Киева будет работать без причала, без материальной базы, без ничего?

Возьмет причал у меня в аренду? Я официально заявляю: даже за 100 тысяч в месяц я не сдам причал в аренду. Мы, рыбаки, люди упертые: 17 февраля мы проиграли первый аукцион, а 22 февраля — выиграли второй, так что в этом сезоне будем рыбачить на Дунае.

ЧП «Экватор»

— Аукцион на мой лот вообще был отменен: оказалось, что я был единственным участником, — рассказывает о своем опыте Иван Шевченко, руководитель ЧП «Экватор», причал которого также расположен на реке Дунай (Ренийская громада). – Регистрируясь в «Прозоро», мы не видим, сколько есть желающих.

Теперь ждем, когда будет объявлен следующий аукцион. Но, подозреваю, в нем будут участвовать все те, кто проиграл ранее, то есть конкурентов на этот лот будет очень много, и цена может взлететь.

Рыбоаграрный кооператив «Новонекрасовский» и ООО «Репида»

Виктор Килиян, возглавляющий рыбоаграрный многопрофильный кооператив «Новонекрасовский» и ООО «Репида» (Сафьяновская громада), которые работают на озерах Ялпуг-Кугурлуй, считает, что результаты реформы покажет время:

— Но уже сегодня можно сказать, что аукционы почувствуют рыбаки и покупатели рыбы. Если предприниматель купил лот за 150 тысяч гривен на свои шесть-восемь лодок, то за сезон он должен вернуть эти деньги. Как и многие другие затраты на промысел, а также налоги. По какой же цене он должен продавать рыбу, чтобы не остаться в убытке? Думаю, цены на рыбу будут повышаться.

Дунайская ассоциация рыболовецких хозяйств

На встрече с министром Виталий Вязовский, представитель Дунайской ассоциации рыболовецких хозяйств (г. Вилково), и его коллеги говорили о том, что реформа «сырая», требует доработки с участием практиков. Они считают, что нельзя проводить аукционы каждый год и «кошмарить» рыбаков: это все равно что землепашцам давать в пользование землю на один год. Задача – не просто получить деньги в бюджет на аукционах, а предвидеть, что будет дальше.

Если говорить о ближайших перспективах, то у рыбаков Придунайского региона просьба номер один – открыть на Дунае дополнительные для рыбодобычи участки.

— Когда началась широкомасштабная война, мы смогли с военными урегулировать вопросы, и часть Дуная для рыбодобычи открыли, — сказал Виталий Вязовский. – Но эти участки «забрал» судоходный коридор. Возле Вилково постоянно стоит на рейде десяток судов, не считая проходящих кораблей. После того как гирло Быстрое углубили для прохода судов с осадкой до 6,5 метра, движение стало еще более интенсивным. Где закидывать сети?

Рыбаков поддержал голова Вилковской громады Матвей Иванов, который также попросил выделить на Дунае для рыбной ловли дополнительные участки.

Рыбную реформу планируют довести до конца

Заместитель министра по мелиорации и рыбному хозяйству Украины Виталий Головня, который участвовал во встрече с аграриями дистанционно, заверил, что, судя по результатам первых аукционов, их в большинстве случаев выиграли те, кто традиционно работает на этих водоемах, то есть жители местных громад. В бюджет поступило три миллиона гривен, и это только начало.

Николай Сольский убежден: пусть рыбаки платят в бюджет, а не в карманы чиновников.

— Тридцать лет ничего не менялось в рыбной отрасли, — отметил министр. – Был миллион шансов провести реформу, а когда мы ее начали, то слышим: «давайте отложим, не время». Приезжайте в Киев, мы обговорим все вопросы, но эту историю мы доведем до логического завершения. Я не понимаю, например, что делают 800-900 рыбинспекторов, которые выходят на лодках на водоемы, если давно придумали квадрокоптеры: контролировать с неба может даже ребенок.

Что касается пожеланий предпринимателей остаться в рыбном бизнесе на веки вечные, министр привел аналогию: если без наличия трактора гражданин имеет право участвовать в земельных аукционах, то почему без наличия лодок – нельзя?

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины отмечают: сейчас новым субъектам хозяйствования практически невозможно войти в сферу промышленного рыболовства. Механизм входа на рынок рыбного хозяйства должен стать максимально простым и прозрачным.

— Я тоже, как министр, могу написать, что следующим министром может быть только тот, кто до этого был министром. Но это – неправильно, — заметил Николай Сольский.

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