Ключевые моменты:

Демонтаж незаконной пристройки в кафе по ул. Канатная в Одессе.

Построен без разрешительных документов на коммунальной земле.

Прокуратура Одесской области добилась демонтажа.

Пристройка использовалась в качестве состава для пищевых ароматизаторов.

Построил незаконную пристройку без каких-либо документов

Прокуратура Одесской области добилась демонтажа еще одного незаконного строения в центре города. В результате суд обязал владельца освободить самовольно занятый участок на улице Канатной и разобрать незаконно построенную пристройку. Ведь предприниматель без каких-либо разрешительных документов провел реконструкцию своего кафе-бара. Он добавил в уже существующее здание капитальную пристройку, которую использовали как состав для пищевых ароматизаторов.

Следует отметить, что земельный участок расположен в охранной зоне тепловых сетей, что нарушает земельное и строительное законодательство.

Напомним, что недавно суд избрал круглосуточный домашний арест для директора ООО «Нерум» из-за незаконного строительства на Ланжероне. Он самовольно расширил территорию дельфинария. В общем, следствие оценивает ущерб общине Одессы более чем в 20 млн гривен.

