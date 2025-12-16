Ключевые моменты:

Сегодня, 16 декабря, сильных магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка будет в целом спокойной, но утром возможны слабые колебания.

Метеозависимым и людям с хроническими болезнями стоит быть внимательнее к самочувствию.

Прогноз магнитных бурь на 16 декабря

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, во вторник, 16 декабря 2025 года, ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка.

Тем не менее, утром ожидается небольшой всплеск, который могут почувствовать на себе метеозависимые люди и те, у кого есть хронические болезни.

Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Как защитить организм в дни магнитных бурь

Врачи советуют людям, которые подвержены влиянию магнитных бурь, придерживаться простых профилактических мер:

соблюдать режим сна и питания (сон не менее 7 часов);

избегать стресса и перегрузок;

ежедневно выходить на прогулку на свежем воздухе;

проветривать помещение;

пить достаточно воды;

выделять время для отдыха;

умеренная физическая активность;

ограничить кофе, энергетики, жирную пищу и алкоголь;

людям с хроническими болезнями – иметь под рукой необходимые лекарства;

следить за прогнозами и предупреждениями ученых

