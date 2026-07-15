Ключевые моменты:

Под отключение попадут жилые дома в части Болградского района.

В течение дня кратковременные перебои со светом также возможны в Одесском и Измаильском районах.

Где не будет света 16 июля

В четверг, 16 июля, для безопасности работ с 08:00 до 18:00 свет будет отсутствовать в домах клиентов части Болградского района. Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В течение дня возможны кратковременные перерывы в электроснабжении в Одесском и Измаильском районах.

Энергетики просят жителей указанных районов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее зарядить гаджеты и повербанки

Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 16 июля, можно несколькими способами:

Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія».

Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).

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