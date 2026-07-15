Ключевые моменты:
- Под отключение попадут жилые дома в части Болградского района.
- В течение дня кратковременные перебои со светом также возможны в Одесском и Измаильском районах.
Где не будет света 16 июля
В четверг, 16 июля, для безопасности работ с 08:00 до 18:00 свет будет отсутствовать в домах клиентов части Болградского района. Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
В течение дня возможны кратковременные перерывы в электроснабжении в Одесском и Измаильском районах.
Энергетики просят жителей указанных районов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее зарядить гаджеты и повербанки
Оперативно узнать, попал ли ваш адрес в график ремонта на 16 июля, можно несколькими способами:
- Зайти на официальный сайт компании в специальный раздел «Відсутня електроенергія».
- Воспользоваться автоматическими чат-ботами ДТЭК в мессенджерах Viber или Telegram (для этого достаточно ввести свой номер лицевого счета или точный адрес).
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