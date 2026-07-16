Отключения света

Ключевые моменты:

  • В части Хаджибейского района Одессы света не будет с 08:00 до 21:00.
  • В Белгород-Днестровском и Болградском районах области отключения продлятся с 08:00 до 18:00.
  • Электроснабжение ограничат для проведения плановых работ.

По информации ДТЭК, 17 июля с 08:00 до 21:00 без света останутся потребители части Хаджибейского района Одессы.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводиться в отдельных населенных пунктах Белгород-Днестровского и Болградского районов Одесской области.

В компании отмечают, что временные отключения необходимы для безопасного выполнения работ на объектах электросетевой инфраструктуры. После их завершения электроснабжение обещают восстановить в штатном режиме.

Узнать информацию по своему адресу можно:

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