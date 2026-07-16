Ключевые моменты:

В части Хаджибейского района Одессы света не будет с 08:00 до 21:00.

В Белгород-Днестровском и Болградском районах области отключения продлятся с 08:00 до 18:00.

Электроснабжение ограничат для проведения плановых работ.

По информации ДТЭК, 17 июля с 08:00 до 21:00 без света останутся потребители части Хаджибейского района Одессы.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводиться в отдельных населенных пунктах Белгород-Днестровского и Болградского районов Одесской области.

В компании отмечают, что временные отключения необходимы для безопасного выполнения работ на объектах электросетевой инфраструктуры. После их завершения электроснабжение обещают восстановить в штатном режиме.

Узнать информацию по своему адресу можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

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