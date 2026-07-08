Ключевые моменты:

Юрий Слюсарь посвятил музейному делу более 30 лет своей жизни, неустанно оберегая историю Одессы и Причерноморья.

Историко-краеведческий музей он официально возглавил в октябре 2024 года.

Ученый активно влиял на сохранение облика города, будучи членом городской историко-топонимической комиссии.

Музей был делом его жизни: коллеги вспоминают Юрия Слюсаря

О болезненной утрате с глубокой грустью сообщили в пресс-службе Одесского историко-краеведческого музея.

Более 30 лет своей жизни он посвятил музейному делу, самоотверженно работая ради сохранения истории и культурного наследия Одессы и Причерноморья.

Для Юрия Александровича музей никогда не был просто местом работы — это было его истинное призвание и ежедневное служение науке. Коллеги подчеркивают, что благодаря его преданности и самоотверженному труду Одесский историко-краеведческий музей оставался живым и важным центром культуры и духовности даже в самые сложные времена.

Юрий Слюсарь был также членом коллегии Совета Одесской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры и членом городской историко-топонимической комиссии.

Помимо профессиональных достижений, Юрий Слюсарь обладал редкими человеческими качествами. Окружающие ценили его за искренность, скромность, глубокую порядочность и взвешенность. Он всегда умел выслушать, вдохновить коллег и поддержать учеников, за что пользовался искренним уважением и безграничным доверием в профессиональной среде.

Его вклад в сохранение культурного кода Одесчины навсегда останется вписанным в историю музейного дела, а светлая память о Юрии Александровиче будет жить в сердцах всех, кому посчастливилось работать рядом с этим выдающимся человеком.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Слюсаря.

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