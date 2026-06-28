Ключевые моменты:
- В ОК «Південь» сообщили о гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова.
- Проводится служебное расследование, обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.
- Полиция рассматривает разные версии произошедшего, включая возможное убийство.
Как сообщили в ОК «Південь», командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова нашли без признаков жизни в воскресенье, 28 июня.
По данным военного командования, обстоятельства смерти полковника выясняются, проводится служебное расследование.
«Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия, назначено служебное расследование. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования», – сообщили в командовании.
Позже полиция Запорожской области сообщила, что на теле нашли огнестрельное ранение. Дело квалифицировано по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), при этом версия самоубийства не указывается.
Следственные действия продолжаются.