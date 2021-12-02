Новости Одессы и Одесской области

Ускоренный экспресс и химическая атака: главные новости Одессы за 1 декабря

Ускоренный экспресс и химическая атака: главные новости Одессы за 1 декабря

Чем запомнился “Одесской жизни” первый день зимы 2021 года? Химической атакой на Ленпоселке, странной акцией на Таирова, новым расписанием “Дунайского экспресса”… Но обо всем по порядку.

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В Одессе изменят схему организации дорожного движения возле ресторана быстрого питания “Макдональдс” (McDonald’s) на 5-й станции Фонтанской дороги.

А недавно запушенный “Дунайский экспресс” будет прибывать на полчаса быстрее, к тому же, изменится его расписание. Из ночного он станет утрене-вечерним.

С 1 ноября одесситам придется платить абонплату за обслуживание у тепловиков. Плата за абонентское обслуживание будет начисляться ежемесячно в фиксированном размере на один лицевой счет независимо от количества жильцов в квартире.

А в отеле “Пассаж” собираются открыть зал с игровыми автоматами. Но есть один нюанс…

Утром 1 декабря на территории одного из предприятий на улице Боровского (Ленпоселок), произошла утечка хлора. Благо спасатели успели вовремя.

А на Таирова снова отметились вандалы: они облили красной краской постамент памятника маршалу Жукову и, к тому же, обмотали его колючей проволокой. В чем смысл такой “акции”?

Министерство образования и науки Украины утвердило одесского историка, доктора исторических наук Андрея Красножона в должности ректора Южноукраинского национального педуниверситета им. Ушинского.

А в воскресенье, 5 декабря, в парке Шевченко пройдет Ханукальная ярмарка Food Bazar. Одесситов ждут фуд-корты, детские аниматоры, мастер-классы, конкурсы и выступления музыкальных групп.

Фото пресс-службы ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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