Одесский историк стал ректором педагогического университета

Министерство образования и науки Украины утвердило одесского историка, доктора исторических наук Андрея Красножона в должности ректора Южноукраинского национального педуниверситета им. Ушинского.

Новый ректор одесского вуза – самый молодой в Украине

Как сообщили в вузе, соответствующий приказ подписал накануне, 30 ноября, министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Также стало известно, что к исполнению обязанностей ректора педуниверситета Андрей Красножон приступил уже сегодня, 1 декабря.

Предыдущий ректор Южноукраинского национального педуниверситета им. Ушинского Алексей Чебыкин бессменно возглавлял вуз с 2003 года. В выборах, которые прошли в октябре 2021 года, он не участвовал. 30 ноября 2021 года Чебыкин уволен с должности ректора.

Как сообщала “Одесская жизнь”, заведующий кафедрой истории Украины педуниверситета им. Ушинского Андрей Красножон одержал уверенную победу в первом туре на выборах ректора своего вуза. Он набрал 359 голосов сотрудников и представителей студенческого коллектива, тогда как его конкурентка, проректор по научной работе, доктор политических наук, профессор Анна Музыченко – всего 162.

Тогда же сообщалось, что Андрей Красножон станет самым молодым ректором в Украине.

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Новый ректор одесского педуниверситета – специалист по истории юга Украины и Молдовы

Андрею Красножону 42 года, он выпускник Южноукраинского национального педуниверситета им. Ушинского. В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию, с 2015 года возглавлял кафедру истории Украины, а в 2018 году получил докторскую степень.

Андрей Красножон специализируется на истории юга Украины и Молдовы, в частности, Аккерманской крепости и Хаджибея. Является автором и соавтором более чем 130 научных работ в изданиях Украины, Молдовы, России, Литвы и Нидерландов и четырех монографий.

В октябре 2020 года Красножон был избран депутатом Одесского областного совета от партии “Европейская Солидарность”.

Помимо этого, Андрей Красножон известен своей активностью по сохранению исторического наследия.

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Источник: Думская

Фото Марии Котовой