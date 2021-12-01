Одесские вандалы снова “отметились” у постамента Жукову на Таирова (фото)

Одесским вандалам снова не дает покоя памятник маршалу Жукову, точнее, то, что от него осталось, ибо самого памятника давно уже нет. Речь идет о сквере на перекрестке проспектов Небесной Сотни и Академика Глушко на Таирова.

Колючая проволока и “кровавый” приказ

Накануне неизвестные облили постамент красной краской и вдобавок обмотали колючей проволокой.

Кроме того, как отмечает Телеграм-канал “Одесса INFO”, помимо импровизированной “крови”, вандалы оставили на месте лист бумаги с надписью “Приказ №227”, очевидно желая таким образом напомнить о приказе 227 “О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций” или, проще говоря, “Ни шагу назад!”.

Что думают о вандалах одесситы

Естественно, одесситы не остались в стороне и начали бурно комментировать инцидент. Да, нашли те, кто назвал это “правильным” и что те, кто это сделал “молодцы”, но все же большинство горожан такие действия не одобрили.

Приводим некоторые (цензурные) комментарии:

“Мама дорогая, вот же людям заняться нечем в жизни, как ходить и такую дичь вытворять; А кроме того чтобы все ломать, с…ть и осквернять, еще че-то могем? Вполне нормальный приказ 227, учитывая обстановку на фронте; Приказ 227 – это не то, как многие его представляют; Это наша история, какая бы она не была, и если мы не научимся ее отпускать, у нас нет нормального будущего; Малолетние дебилы, чтоб им пусто было. К сожалению, их так учат. Обделенные; При этом они никогда не обольют краской тех, кто делает их жизнь по настоящему тяжелой. Смелости не хватит. А памятник, он не ответит.

Маршал Победы и одесские активисты

Отметим, что сегодня, 1 декабря 125-я годовщина со дня рождения советского полководца Георгия Жукова. Вероятно, к этой дате и была приурочена “акция” на Таирова.

Напомним, что в прошлом году неизвестные “активисты” также отличились: тогда на постаменте, где когда-то был бюст Жукова, водрузили “унитазный арт-объект”. Благо простоял он недолго.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как в 2017 году одесские активисты, именующие себя патриотами публично “казнили” гипсовый памятник маршалу Победы.

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Фото Телеграм-каналов “Одесса INFO” и “Курс Одесса”