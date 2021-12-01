Отель «Пассаж» заселят однорукими бандитами

Вскоре зал с игровыми автоматами (речь об азартных играх) должен открыться в отеле «Пассаж». Проблема в том, что гостиница имеет всего 2 звезды, в то время как по закону зал с игровыми автоматами можно располагать в отелях начиная от 3 звезд.

Пока же подготовка к открытию казино идет полным ходом.

Расположится заведение, по сути, не в отеле, а в торговом центре «Пассаж». Отель сдал в аренду под казино помещения, которые выходят непосредственно в галереи «Пассажа».

Издание «Одесса 24» сообщает, что владельцы отеля выделил фирме-оператору игорных заведений несколько залов, в которых расположатся букмекерская контора, а также рулетки, карточные и покерные столы и сотни автоматов.

Также сообщается, что в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) подтвердили оплату оператором казино необходимой суммы.

Оператор игорного заведения в «Пассаже» не новичок в Одессе. Этой же компании принадлежит казино в Аркадии.

Можно предположить, что именно букмекерская контора станет «прикрытием» для остального казино, ведь по закону полноценный залы с рулетками и «однорукими бандитами» могут быть открыты в гостиницах, с оценкой не менее чем в три звезды.

Напомним, еще в мае этого года вход в «Пассаж» со стороны Преображенской перекрыли и провели в части торгового центра ремонт. Завершили его в августе, после чего торговую галерею открыли, но часть ее помещений до сих пор закрыта и «украшена» логотипами казино, которое там хотят открыть.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что этот же опертор игорных заведений готовит к отрытию казино в центре Одессы, на первом этаже гостиницы Radisson на углу Красного переулка и улицы Дерибасовской.

В Одессе эта сеть уже запустила казино в отеле Gagarinn

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