В Одессе произошла утечка хлора — смертельно опасного газа

Утром 1 декабря на территории одного из предприятий на улице Боровского (Ленпоселок), произошла утечка хлора. Благо, спасатели успели вовремя. Но жителей близлежащих домов химический запах успел напугать.

В Одессе разгерметизировалась емкость с хлором

В сообщении службы спасения сказано, что сегодня, в 10 часов 20 минут, на номер 101 поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Боровского, на территории предприятия (название и форма собственности устанавливаются) во время проведения работ с емкостью, содержащей хлор (объем 800 литров) произошла ее разгерметизация и утечка опасного вещества.

Спасатели подавали воду для осаждения паров хлора распыленными струями воды.

Химики – спасатели наложили бандаж на разгерметизированную емкость, после чего замерили концентрацию опасных веществ в воздухе.

Работниками предприятия герметичность емкости была восстановлена, а утечка опасного вещества прекращена.

На месте разлива провели его дезактивацию путем разбавления водой.

На расстоянии 50 метров от очага разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.

Хлор – ядовитое вещество, газ. Цвет желто-зеленый, тяжелее воздуха. При распространении хлора всегда ощущается резкий запах с «металлическим» «сладковатым» привкусом.

Хлор раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. К первичным воспалительным изменениям обычно присоединяется вторичная инфекция. Острое отравление развивается почти немедленно. При вдыхании средних и низких концентраций хлора отмечаются стеснение и боль в груди, сухой кашель, учащенное дыхание, резь в глазах, слезотечение, повышение содержания лейкоцитов в крови, повышение температуры тела. Возможны бронхопневмония, токсический отек легких, депрессивные состояния, судороги. В легких случаях выздоровление наступает через 3—7 суток.

Недавно мы также рассказывали, что спасатели ликвидировали возгорание серы на территории не действующего Одесского нефтеперерабатывающего завода.