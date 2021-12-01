С 1 ноября одесситам придется платить абонплату за обслуживание у тепловиков

В КП «Теплоснабжение города Одессы» с 1 ноября 2021 г ввели абонплату за обслуживание для каждого абонента.

В сообщении коммунального предприятия сказано, что размер платы составляет:

13,04 гривен в месяц (с НДС) без учета затрат на обслуживание и замену узлов коммерческого учета тепловой энергии;

18,86 гривен в месяц (с НДС) с учетом затрат на обслуживание и замену узлов коммерческого учета тепловой энергии (при их наличии в здании потребителя).

Плата за абонентское обслуживание будет начисляться ежемесячно в фиксированном размере на один лицевой счет независимо от количества жильцов в квартире.

Что касается размера абонплаты, в сообщении предприятия сказано, что согласно постановлению КМУ №808 от 21.08.2019г. «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание», данный платеж должен быть не выше 33,74 грн.

Таким образом, указанная абонентская плата экономически обоснованная и не превышает предельный уровень.

Также отмечено, что потребители (совладельцы многоквартирных домов) могут сами выбрать модель организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг и вид договора о предоставлении коммунальных услуг.

Если совладельцы многоквартирного дома самостоятельно не изберут одну из моделей организации договорных отношений, тогда автоматически заключается публичный договор присоединения.

Договор присоединения был публично представлен на сайте КП ТГО в октябре 2021 года. И это является основанием для того, чтобы производить начисление платы за абонентское обслуживание с 01 ноября 2021 года.

При этом размер абонплаты и необходимость ее введения тепловики объясняют нормами закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 21.08.2019 г и постановлением правительства №808 «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг, предоставляемых потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам».

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