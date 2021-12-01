Поезд из Одессы в Измаил ускорили: расписание тоже стало более удобным

Недавно запушенный «Дунайский экспресс» будет прибывать на полчаса быстрее, к томуже изменится его расписание. Из ночного он станет утрене-вечерним.
Об изменениях работы состава сообщило издание «Пассажирский транспорт».
В публикации сказано, что примерно со 2-3 декабря дизель-поезд «Дунайский экспресс» сообщением «Одесса — Измаил» изменит график, а время в пути заметно сократится.
Так железнодорожники отреагировали на предложения пассажиров и журналистов о необходимости изменить расписание так, чтобы состав не был ночным.
По новому расписанию время в дороге сократится с 4 часов 42 минут до 4 часов 10-12 минут.
Из Одессы «Дунайский экспресс» будет отправляться в 18:26, а в Измаил прибывать в 22:36. В этом случае время в пут займет 4 часа 10 минут.
Предусмотрены остановки:
- в Белгороде-Днестровском (19:41);
- Кулевче;
- Сарате (20:31);
- Арцизе (20:55);
- Главанах;
- Дзинилоре.
- В Одессу из Измаила поезд будет отправляться в 6 часов утра и прибывать на Лдессу-Главную в 10:12 — время в пути составит 4 часа 12 минут.
Состав будет делать такие остановки:
- Дзинилор;
- Главаны;
- Арциз (7:42);
- Сарата (8:05);
- Кулевча.
- Билет из Одессы в Измаил обойдется в 190 грн.
Так поезд относится к категории «ускоренных пригородных», билеты через Интернет или в предварительной кассе не продаются. Купить их можно непосредственно в пригородных кассах незадолго до отправления, а также у проводников в самом поезде.
А вот информация о том, что в Измаил будут ходить два состава, не подтвердилась. В Одессу действительно прибыл аналогичный поезд, но работать он будет на другом направлении. Каком, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что между Измаилом и Одессой пустят современный ЖД экспресс.
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