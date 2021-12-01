Поезд из Одессы в Измаил ускорили: расписание тоже стало более удобным

Недавно запушенный «Дунайский экспресс» будет прибывать на полчаса быстрее, к томуже изменится его расписание. Из ночного он станет утрене-вечерним.

Об изменениях работы состава сообщило издание «Пассажирский транспорт».

В публикации сказано, что примерно со 2-3 декабря дизель-поезд «Дунайский экспресс» сообщением «Одесса — Измаил» изменит график, а время в пути заметно сократится.

Так железнодорожники отреагировали на предложения пассажиров и журналистов о необходимости изменить расписание так, чтобы состав не был ночным.

По новому расписанию время в дороге сократится с 4 часов 42 минут до 4 часов 10-12 минут.

Из Одессы «Дунайский экспресс» будет отправляться в 18:26, а в Измаил прибывать в 22:36. В этом случае время в пут займет 4 часа 10 минут.

Предусмотрены остановки:

в Белгороде-Днестровском (19:41);

Кулевче;

Сарате (20:31);

Арцизе (20:55);

Главанах;

Дзинилоре.

В Одессу из Измаила поезд будет отправляться в 6 часов утра и прибывать на Лдессу-Главную в 10:12 — время в пути составит 4 часа 12 минут.

Состав будет делать такие остановки:

Дзинилор;

Главаны;

Арциз (7:42);

Сарата (8:05);

Кулевча.

Билет из Одессы в Измаил обойдется в 190 грн.

Так поезд относится к категории «ускоренных пригородных», билеты через Интернет или в предварительной кассе не продаются. Купить их можно непосредственно в пригородных кассах незадолго до отправления, а также у проводников в самом поезде.

А вот информация о том, что в Измаил будут ходить два состава, не подтвердилась. В Одессу действительно прибыл аналогичный поезд, но работать он будет на другом направлении. Каком, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что между Измаилом и Одессой пустят современный ЖД экспресс.

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