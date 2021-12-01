В Одессе изменится дорожное движение возле “Макдональдса” на 5-й станции Фонтана (видео)

Об этом стало известно в ходе состоявшейся 30 ноября встречи мэра города Геннадия Труханова с директором по развитию компании McDonald’s Ukraine Виталием Стефураком.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, участники встречи обсудили ситуацию с движением авто у городских заведений “Макдональдс” и пришли к согласию, что проблему загруженности дорог возле ресторанов надо решать, и в первую очередь менять схему движения транспорта возле заведения на 5-й станции Фонтана.

В итоге Виталий Стефурак заявил, что компания совместно с департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения одесской мэрии подготовит новую схему дорожного движения с учетом плотного дорожного трафика и обеспечит ее реализацию.

Напомним, ранее Труханов заявил, что “Макдональдс” на 5-й станции Фонтанской дороги “портит ремонт” улицы Черняховского, так как из-за клиентов ресторана на этом месте по-прежнему образуются пробки, что приводит к транспортному коллапсу и возникновению аварийных ситуаций.

Также “Одесская жизнь” сообщала, что на прошедшей неделе в Одессе заработала новая схема движения на 5-й станции Фонтана: здесь увеличили количество полос для автомобилей и добавили одну для велосипедистов.

Фото: Думская, видео: Думская, 1