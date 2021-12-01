Новости Одессы и Одесской области

В Одессе изменится дорожное движение возле “Макдональдса” на 5-й станции Фонтана (видео)

В Одессе изменится дорожное движение возле “Макдональдса” на 5-й станции Фонтана (видео)

В Одессе изменят схему организации дорожного движения возле ресторана быстрого питания “Макдональдс” (McDonald’s) на 5-й станции Фонтанской дороги.

Подписаться

Об этом стало известно в ходе состоявшейся 30 ноября встречи мэра города Геннадия Труханова с директором по развитию компании McDonald’s Ukraine Виталием Стефураком.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, участники встречи обсудили ситуацию с движением авто у городских заведений “Макдональдс” и пришли к согласию, что проблему загруженности дорог возле ресторанов надо решать, и в первую очередь менять схему движения транспорта возле заведения на 5-й станции Фонтана.

Читайте также: В Одессе на Черняховского появилось неприятное новшество для нерадивых водителей (фото)

В итоге Виталий Стефурак заявил, что компания совместно с департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения одесской мэрии подготовит новую схему дорожного движения с учетом плотного дорожного трафика и обеспечит ее реализацию.

Напомним, ранее Труханов заявил, что “Макдональдс” на 5-й станции Фонтанской дороги “портит ремонт” улицы Черняховского, так как из-за клиентов ресторана на этом месте по-прежнему образуются пробки, что приводит к транспортному коллапсу и возникновению аварийных ситуаций.

Читайте также: McDonald’s на площади Толбухина в Одессе собираются реконструировать

Также “Одесская жизнь” сообщала, что на прошедшей неделе в Одессе заработала новая схема движения на 5-й станции Фонтана: здесь увеличили количество полос для автомобилей и добавили одну для велосипедистов.

Фото: Думская, видео: Думская, 1

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить