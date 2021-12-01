Одесситов приглашают на Ханукальную ярмарку в парк Шевченко

В воскресение, 5 декабря, в парке Шевченко пройдет Ханукальная ярмарка Food Bazar. Одесситов ждут фуд-корты, детские аниматоры, мастер-классы, конкурсы и выступления музыкальных групп

Организаторы мероприятия — еврейский культурный центр «Бейт Гранд» и Лига еврейского волонтерства.

В парке Шевченко пройдет благотворительная ярмарка

Ярмарка Food Bazar – это не просто развлечения, но еще и благотворительность. Мероприятие посвящено также сбору продуктовых наборов для нуждающихся людей.

Начнется ярмарка в 15:00 возле «Ракушки».

Для гостей праздника организуют фуд-корты с горячей едой, напитками и сладостями. Тамже мастера хэнд-мэйда представят свои работы.

Для детей на Food Bazar будут работать аниматоры, которые проведут мастер-классы и розыгрыши.

Также приглашены к участию много музыкантов, в том числе музыкальные группы «Коммуна Люкс» и «Лик Band».

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Фото Бориса Бухмана и культурного центра «Бейт-Гранд»