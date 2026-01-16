Ключевые моменты:
- Задержки поездов одесского направления из-за погоды и ремонтных работ — до 2 часов.
- Задерживаются международные поезда в Пшемысль, Хелм, Варшаву и другие.
Что нужно знать пассажирам
Из-за сложных погодных условий и ремонтных работ поезда, обслуживающие одесское направление, задерживаются на ориентировочно два часа.
- №105/106 Киев-Пасс. → Одесса-Главная +1:29
- №109/110 Херсон → Львов +1:54
Вибір редакції: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.
Также задерживается ряд поездов международного сообщения:
- №9/10 Киев-Пасс. → Будапешт-Келети +2:02
- №69/70 Кременчуг-Пасс. → Пшемысль Главный +2:02
- №705/706 Киев-Пасс. → Пшемысль Главный +2 часа
- №749/750 Киев-Пасс. → Вена Западная +1:40
- №51/52 Киев-Пасс. → Пшемысль Главный +1:30
- №19/20 Киев-Пасс. → Хелм +1:26
- №67/68 Киев-Пасс. → Варшава Западная +1:26
- №23/24 Киев-Пасс. → Хелм +1:19
- №51/52 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +1:15
- №31/32 Запорожье-1 → Пшемысль Главный +1:05
- №23/24 Хелм → Киев-Пасс. +0:58
- №89/90 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +0:55
- №93/94 Хелм → Харьков-Пасс +0:49
- №63/64 Пшемысль Главный → Харьков-Пасс. +0:45
- №31/32 Пшемысль Главный → Запорожье-1 +0:37
- №99/100 Бухарест-Норд → Киев-Пасс. +0:30
Также читайте: Укрзалізниця отменяет пригородные поезда в Одесской области: проверяйте новый график.
Спросить AI: