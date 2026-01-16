укрзалізниця

Ключевые моменты:

  • Задержки поездов одесского направления из-за погоды и ремонтных работ — до 2 часов.
  • Задерживаются международные поезда в Пшемысль, Хелм, Варшаву и другие.

Что нужно знать пассажирам

Из-за сложных погодных условий и ремонтных работ поезда, обслуживающие одесское направление, задерживаются на ориентировочно два часа.

  • №105/106 Киев-Пасс. → Одесса-Главная +1:29
  • №109/110 Херсон → Львов +1:54

Также задерживается ряд поездов международного сообщения:

  • №9/10 Киев-Пасс. → Будапешт-Келети +2:02
  • №69/70 Кременчуг-Пасс. → Пшемысль Главный +2:02
  • №705/706 Киев-Пасс. → Пшемысль Главный +2 часа
  • №749/750 Киев-Пасс. → Вена Западная +1:40
  • №51/52 Киев-Пасс. → Пшемысль Главный +1:30
  • №19/20 Киев-Пасс. → Хелм +1:26
  • №67/68 Киев-Пасс. → Варшава Западная +1:26
  • №23/24 Киев-Пасс. → Хелм +1:19
  • №51/52 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +1:15
  • №31/32 Запорожье-1 → Пшемысль Главный +1:05
  • №23/24 Хелм → Киев-Пасс. +0:58
  • №89/90 Пшемысль Главный → Киев-Пасс. +0:55
  • №93/94 Хелм → Харьков-Пасс +0:49
  • №63/64 Пшемысль Главный → Харьков-Пасс. +0:45
  • №31/32 Пшемысль Главный → Запорожье-1 +0:37
  • №99/100 Бухарест-Норд → Киев-Пасс. +0:30

