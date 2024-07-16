Украинский язык стал обязательным для местных печатных СМИ

Согласно новому положению, печатные СМИ могут издаваться и на других языках, не только на украинском, но при условии, что одновременно с ними выходит не меньший тираж этого же издания на украинском языке.

Языковые версии должны соответствовать друг другу по содержанию, объему, способу печати, а также иметь одинаковую нумерацию и выпускаться в один день.

Закон о языке, принятый в 2019 году, постепенно внедряется в течение пяти лет. За это время украинский язык стал обязательным во многих областях жизни, включая образование, рекламу, сферу обслуживания, книгоиздания и другие.

Ожидается, что очередное нововведение будет способствовать развитию украинского языка и усилит его позиции в украинском обществе.

Важно отметить:

Эта статья касается только печатных СМИ. Онлайн-издания не подпадают под действие статьи 25 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Требования по одновременному выпуску тиражей на украинском и другом языке не распространяются на печатные СМИ, выходящие на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины или на английском языке.

Печатная версия «Одесской жизни» перешла на украинский язык заранее, не дожидаясь крайнего срока.