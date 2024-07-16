Українська мова стала обов’язковою для місцевих друкованих ЗМІ

Українська мова стала обов’язковою для місцевих друкованих ЗМІ

З 16 липня 2024 року набула чинності стаття 25  Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Це означає, що відтепер усі місцеві друковані ЗМІ в Україні зобов’язані виходити державною мовою.

Згідно з новим положенням, друковані ЗМІ можуть видаватися й іншими мовами, не лише українською, але за умови, що одночасно з ними виходить не менший наклад цього ж видання українською мовою.

Мовні версії мають відповідати одна одній за змістом, обсягом, способом друку, а також мати однакову нумерацію та випускатися в один день.

Закон про мову, який був прийнятий у 2019 році, поступово впроваджується протягом п’яти років. За цей час українська мова стала обов’язковою в багатьох сферах життя, включаючи освіту, рекламу, сферу обслуговування, книговидання та інші.

Очікується, що чергове нововведення сприятиме розвитку української мови та посилить її позиції в українському суспільстві.

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Важливо зазначити:

  • Ця стаття стосується лише друкованих ЗМІ. Онлайн-видання не підпадають під дію статті 25 Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
  • Вимоги щодо одночасного випуску тиражів українською та іншою мовою не поширюються на друковані ЗМІ, які виходять кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України або англійською мовою.

Друкована версія “Одеське Життя” перейшла на українську мову заздалегідь, не чекаючи крайнього терміну.

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