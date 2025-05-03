2 мая 2025 года украинские воины из Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Силами обороны провели историческую операцию в акватории Черного моря.

По сообщению ГУР, во время операции дрон Magura V5, оснащенный зенитной управляемой ракетой Р-73, поразил российский самолет, который пытался отразить атаку беспилотников. В результате попадания истребитель загорелся и упал в море.

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Этот успех стал возможным благодаря инновационным техническим решениям украинских инженеров.

Морской дрон Magura V5 имеет длину 5,5 метра, способен развивать скорость до 78 км/ч и несет боевую нагрузку до 200 кг. Его дальность действия достигает 800 км, что позволяет эффективно действовать в глубоком тылу противника.

Эта операция демонстрирует новый уровень применения беспилотных технологий в современной войне и подчеркивает способность Украины эффективно противостоять агрессии России, используя передовые разработки собственного производства.

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