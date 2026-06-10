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В Украине официально установили новый военный праздник – День Сил беспилотных систем ВСУ.

Отмечать его будут ежегодно 11 июня согласно указу президента Владимира Зеленского.

Праздник введен для развития военных традиций и признания роли дронов в войне.

Власти подчеркивают вклад СБС в технологическое преимущество Украины и защиту военных.

Как отмечается в тексте официального указа на сайте главы государства, праздник учредили ради зарождения новых военных традиций и с учетом огромной роли дронов в борьбе за независимость Украины.

В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы совершили настоящий технологический прорыв, на который теперь ориентируются другие страны.

«Впервые в мире именно в Украине мы создали такой род войск, максимально развиваем СБС, и именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, благодаря своей креативности и смелости мы можем менять ход войны – мы можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недостижимы для обычного оружия, либо крайне труднодостижимы и требовали безумных затрат ресурсов», – заявил президент.

Глава государства также добавил, что благодаря ударам СБС по российской военной логистике и приграничной зоне удается эффективно сохранять lives украинских воинов. Зеленский пообещал, что Украина продолжит активно развивать и усиливать этот род войск, увеличивая масштабы воздействия на врага.

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