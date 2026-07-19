Ключевые моменты:
- Россия нанесла ракетный удар по Одессе.
- Предварительно, один человек получил ранения.
- На месте попадания образовалась воронка.
- Повреждены автомобили, последствия атаки уточняются.
По предварительной информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результат атаки ранен один человек. Детали выясняются.
Больше подробностей сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Враг нанес ракетный удар по Одессе. На месте попадания образовалась воронка. Предварительно, пострадал один человек. Повреждены автомобили», – написал он.
Глава ОВА также добавил, что информация о последствиях уточняется.
Напомним, сегодня утром в Одессе прозвучали взрывы. Сообщалось, что враг атаковал город ракетами «Оникс».