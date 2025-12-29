Ключевые моменты:

Украина присоединяется к зоне роуминга ЕС Roam like at home.

Звонки, SMS и интернет будут работать по тарифам украинского оператора во всех 27 странах ЕС.

Условия станут одинаковыми для всей Европы, без отдельных подключений роуминга.

Роуминг как дома для украинцев в Европе

С 1 января 2026 года украинские мобильные номера будут работать в Евросоюзе по принципу «роуминг как дома». Это означает, что, находясь в любой из 27 стран ЕС, украинцы смогут звонить, писать SMS и пользоваться мобильным интернетом без дополнительных оплат за роуминг, пишет DW.

Точно такие же условия будут действовать и для граждан ЕС, которые приезжают в Украину: они сохранят тарифы своих операторов.

Решение о взаимном открытии роуминга Украина и Совет ЕС приняли еще летом. Украина выполнила все необходимые технические и регуляторные требования, что подтвердил Евросоюз. По словам представителей Минцифры, это важный шаг к интеграции в цифровой рынок ЕС.

Ранее украинцам приходилось отдельно подключать роуминг и платить по разным тарифам в каждой стране. Теперь в большинстве тарифных пакетов роуминг будет включён автоматически — ничего дополнительно подключать не нужно.

Какие условия будут действовать для звонков и интернета

Для голосовой связи и SMS условия будут полностью такими же, как в Украине. То есть пакетные минуты и сообщения можно использовать без ограничений.

Есть нюанс только с мобильным интернетом. Если в Украине у абонента безлимит или очень большой объём трафика, оператор в роуминге может применить ограничение по специальной формуле. Это стандартная практика в ЕС. При этом пользователям всё равно будет доступно достаточное количество гигабайт для комфортного пользования.

Важно, что тарифы будут одинаковыми во всех странах ЕС — неважно, вы в Польше, Германии или Франции.

Что это значит для украинцев, живущих в ЕС

Новые правила касаются не только туристов, но и украинцев, которые временно проживают в странах Евросоюза, в том числе с временной защитой. Они смогут и дальше пользоваться украинскими SIM-картами без ограничений.

Совместное соглашение между украинскими и европейскими операторами действует до марта 2027 года с возможностью продления. Сейчас в ЕС используется около 3 миллионов украинских SIM-карт, из которых более миллиона активны постоянно.

Украинские операторы остаются популярными за границей благодаря более доступным тарифам и стабильному качеству связи. Для государства это также способ сохранять связь со своими гражданами.

Читайте также: