Украина впервые отмечает День святого Николая по новому календарю: традиции праздника

Украинцы впервые отмечают День святого Николая вместе с большинством христиан мира

В течение длительного времени День памяти Николая Чудотворца праздновали в Украине 19 декабря – по юлианскому церковному календарю. Однако в 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) приняли историческое решение об изменении системы летоисчисления.

Церковное сообщество с 1 сентября перешло на новоюлианский календарь, который учитывает астрономические неточности юлианской системы, и почти совпадает с григорианским календарем у римо-католиков.

По новому стилю, даты религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Таким образом, День святого Николая в Украине будут праздновать в один день с западными странами – 6 декабря.

Праздник по «старому» стилю 19 декабря не запрещается. На Поместном соборе ПЦУ было решено дать возможность приходам и монастырям, по желанию, проводить службы в важные даты по юлианскому календарю определенный период, чтобы переход был постепенным и не вызывал споров.

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Кем был Николай Чудотворец

Святой Николай Чудотворец – реальный человек, который жил в III-IV веках. Николай родился в зажиточной семье. Его родители были христианами, хотя в то время приверженцев этого религиозного течения преследовали.

В молодом возрасте он решил посвятить себя церковному служению, был избран епископом в Ликии. О Николае сложено много легенд, а церковь прославляет его, как образец глубокой, крепкой, истинной веры, помогавшей в его деяниях. Он спасал людей от тюрьмы и смертной казни, исцелял больных. Родители оставили Николаю большое наследство, которое он тратил на помощь бедным.

О чудесах святого Николая известно немало: как-то он воскресил моряка, который во время шторма упал с мачты на палубу. Еще одна известная история связана с тремя девушками, которых отец хотел заставить стать блудницами, чтобы прокормить семью. Николай узнал об этом и подбросил ночью в дом нищего мешочек с золотом — первый, второй и третий. Все три девушки вышли замуж и были спасены. Считается, что оттуда и появилась традиция дарить детям подарки на праздник.

Николая Чудотворца почитают как святого, который может совершить любые чудеса, считают покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, моряков, военных, земледельцев, заключенных, но в первую очередь — детей.

На Николая с утра дети находят под подушками, в носках или обуви подарки от святого. По традиции, он оставляет их только послушным малышам, а тот, кто вел себя плохо, может получить в подарок розги.

Считается, что именно на Николая стартуют зимние праздники. В этот день зажигают огоньки на главных елках в городах. Украина тоже придерживается этой традиции.

О чем просят Николая Чудотворца

В день памяти Николая Чудотворца хорошо пойти в церковь. У святого просят исцеления от болезней, помощи в новых делах, финансовом благополучии, удачном замужестве и женитьбе, легких родах и о детях. Считается, что Николай Чудотворец слышит каждого, кто обращается к нему с искренней молитвой.

«Второй после Бога заступник», — говорят про святого Николая в народе и верят, что именно в это время чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю.

В старину на праздник готовили хлеб и пироги, делали брагу или пиво. Часть угощений относили в церковь, все, что оставалось дома — съедали до последней крошки, чтобы целый год не было никаких проблем.

В день святого Николая нужно помириться со всеми, с кем успели поссориться за год. Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом, рыбу и немного вина.

Украинцы в условиях в условиях войны больше всего просят, чтобы Святой Николай даровал защиту украинским воинам и Победу над врагом.

Что нельзя делать 6 декабря

В этот день есть ряд запретов. Сегодня нельзя:

обижать детей, стариков и невинных;

отказывать в милостыне нищим;

нарушать правила поста;

сплетничать, распускать дурные слухи.

По народным поверьям, святой Николай накажет каждого, кто нарушит запреты. Также в этот день нельзя грустить — иначе это может накликать сильные морозы.