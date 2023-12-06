Украина впервые отмечает День святого Николая по новому календарю: традиции праздника

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Николая Чудотворца по новоюлианскому календарю. Благодаря реформе церкви, день, когда дети по всей стране ждут подарков от Николая, сместился на 13 дней. Теперь украинцы могут поздравлять своих родных с этим праздником дважды.
Украинцы впервые отмечают День святого Николая вместе с большинством христиан мира
В течение длительного времени День памяти Николая Чудотворца праздновали в Украине 19 декабря – по юлианскому церковному календарю. Однако в 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) приняли историческое решение об изменении системы летоисчисления.
Церковное сообщество с 1 сентября перешло на новоюлианский календарь, который учитывает астрономические неточности юлианской системы, и почти совпадает с григорианским календарем у римо-католиков.
По новому стилю, даты религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Таким образом, День святого Николая в Украине будут праздновать в один день с западными странами – 6 декабря.
Праздник по «старому» стилю 19 декабря не запрещается. На Поместном соборе ПЦУ было решено дать возможность приходам и монастырям, по желанию, проводить службы в важные даты по юлианскому календарю определенный период, чтобы переход был постепенным и не вызывал споров.
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Кем был Николай Чудотворец
Святой Николай Чудотворец – реальный человек, который жил в III-IV веках. Николай родился в зажиточной семье. Его родители были христианами, хотя в то время приверженцев этого религиозного течения преследовали.
В молодом возрасте он решил посвятить себя церковному служению, был избран епископом в Ликии. О Николае сложено много легенд, а церковь прославляет его, как образец глубокой, крепкой, истинной веры, помогавшей в его деяниях. Он спасал людей от тюрьмы и смертной казни, исцелял больных. Родители оставили Николаю большое наследство, которое он тратил на помощь бедным.
О чудесах святого Николая известно немало: как-то он воскресил моряка, который во время шторма упал с мачты на палубу. Еще одна известная история связана с тремя девушками, которых отец хотел заставить стать блудницами, чтобы прокормить семью. Николай узнал об этом и подбросил ночью в дом нищего мешочек с золотом — первый, второй и третий. Все три девушки вышли замуж и были спасены. Считается, что оттуда и появилась традиция дарить детям подарки на праздник.
Николая Чудотворца почитают как святого, который может совершить любые чудеса, считают покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, моряков, военных, земледельцев, заключенных, но в первую очередь — детей.
На Николая с утра дети находят под подушками, в носках или обуви подарки от святого. По традиции, он оставляет их только послушным малышам, а тот, кто вел себя плохо, может получить в подарок розги.
Считается, что именно на Николая стартуют зимние праздники. В этот день зажигают огоньки на главных елках в городах. Украина тоже придерживается этой традиции.
О чем просят Николая Чудотворца
В день памяти Николая Чудотворца хорошо пойти в церковь. У святого просят исцеления от болезней, помощи в новых делах, финансовом благополучии, удачном замужестве и женитьбе, легких родах и о детях. Считается, что Николай Чудотворец слышит каждого, кто обращается к нему с искренней молитвой.
«Второй после Бога заступник», — говорят про святого Николая в народе и верят, что именно в это время чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю.
В старину на праздник готовили хлеб и пироги, делали брагу или пиво. Часть угощений относили в церковь, все, что оставалось дома — съедали до последней крошки, чтобы целый год не было никаких проблем.
В день святого Николая нужно помириться со всеми, с кем успели поссориться за год. Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом, рыбу и немного вина.
Украинцы в условиях в условиях войны больше всего просят, чтобы Святой Николай даровал защиту украинским воинам и Победу над врагом.
Что нельзя делать 6 декабря
В этот день есть ряд запретов. Сегодня нельзя:
- обижать детей, стариков и невинных;
- отказывать в милостыне нищим;
- нарушать правила поста;
- сплетничать, распускать дурные слухи.
По народным поверьям, святой Николай накажет каждого, кто нарушит запреты. Также в этот день нельзя грустить — иначе это может накликать сильные морозы.