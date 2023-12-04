Как пройдут новогодние праздники в одесских учебных заведениях

Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Новогодние утренники этого года состоятся во всех учебных заведениях Одессы, чтобы не подрывать сказочную детскую веру в силу Рождества и святого Николая. Однако они пройдут с определенными ограничениями.

По словам Буйневич, позволят посетить новогодние утренники родителям только в тех учебных заведениях, где в укрытиях есть соответствующее количество мест. Также она отметила, что от семьи на праздничном утреннике сможет присутствовать только один представитель. Но, конечно, можно снимать фото и видео.

Поэтому, чтобы большее количество родителей смогло посетить детские новогодние утренники, группы в садах и классы начальной школы не будут объединять для проведения праздников.

Также в этом году, как и два предыдущих, учащиеся и воспитанники образовательных учреждений Одессы не получат новогодние сладости.

Кроме того, в одесских школах проходят акции, где дети создают новогодние игрушки, которые будут украшать городские елки — в Городском саду, возле заведений. Также эти игрушки после праздников ребятам позволят забрать в качестве сувениров. Тем самым еще и проведут уборку новогодних украшений, которые дети сами и сделали.

Также в течение декабря будет работать резиденция святого Николая. Расположена она будет в Доме творчества «Белая акация» (ул. Космонавта Комарова, 8). Когда она начнет работу, пока Буйневич не рассказала. Но уже известно, что массовых праздников со скоплением людей проводиться не будет.

В этом году, по словам Буйневич, в Одессе состоится турне Святого Николая в больницы. В первую очередь он посетит детей, имеющих онкологические заболевания.

Также Елена Буйневич пригласила всех принять участие в акции «Теплая волна». В образовательных учебных заведениях сейчас можно выпить кофе и приобрести вкусности. А вырученные средства пойдут на помощь военным. Педагоги Одессы помогают в приобретении лодок и моторов для военных на Херсонском направлении.