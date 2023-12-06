Война, день 651-й: украинские военные сбили российский бомбардировщик вблизи Змеиного

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В целом враг нанес 4 ракетных и 104 авиационных удара, совершив 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Костобобров Черниговской области; Новодмитровка Сумской области; Ивановка Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Новобахмутовка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Крынки и Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении Сили обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потерь в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердичи, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Сили обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южной Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Сили обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага на протяжении всей линии фронта.

Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по телам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления, 1 состава боеприпасов, 2 станции РЭБ и 11 артиллерийских средств противника.

Потери оккупантов за сутки увеличились на 1270 солдат и офицеров, 13 танков, 40 ББМ, 37 артсистем и 51 БПЛА оперативно-тактического уровня.