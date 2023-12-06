Україна вперше відзначає День святого Миколая за новим календарем: традиції свята

Українці вперше відзначають День святого Миколая разом із більшістю християн світу

Упродовж тривалого часу День пам’яті Миколи Чудотворця святкували в Україні 19 грудня – за юліанським церковним календарем. Проте у 2023 році Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) ухвалили історичне рішення про зміну системи літочислення.

Церковна спільнота з 1 вересня перейшла на новоюліанський календар, який враховує астрономічні неточності юліанської системи, та майже збігається з григоріанським календарем у римо-католиків.

За новим стилем, дати релігійних свят змістилися на 13 днів тому. Таким чином День святого Миколая в Україні святкуватимуть в один день із західними країнами – 6 грудня.

Свято за “старим” стилем 19 грудня не забороняється. На Помісному соборі ПЦУ було вирішено дати можливість парафіям та монастирям, за бажанням, проводити служби у важливі дати за юліанським календарем певний період, щоб перехід був поступовим та не викликав суперечок.

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Ким був Микола Чудотворець

Святий Миколай Чудотворець – реальна людина, яка жила у III-IV століттях. Микола народився у заможній родині. Його батьки були християнами, хоча на той час прихильників цієї релігійної течії переслідували.

У молодому віці він вирішив присвятити себе церковному служінню, був обраний єпископом у Лікії. Про Миколу складено багато легенд, а церква прославляє його як зразок глибокої, міцної, істинної віри, що допомагала в його діяннях. Він рятував людей від в’язниці та страти, зцілював хворих. Батьки залишили Миколі велику спадщину, яку він витрачав на допомогу бідним.

Про чудеса святого Миколая відомо чимало: якось він воскресив моряка, який під час шторму впав із щогли на палубу. Ще одна відома історія пов’язана з трьома дівчатами, яких батько хотів змусити стати блудницями, щоби прогодувати сім’ю. Микола дізнався про це і підкинув уночі в будинок жебрака мішечок із золотом – перший, другий та третій. Усі троє дівчат вийшли заміж і були врятовані. Вважається, що звідти й з’явилася традиція дарувати дітям подарунки на свято.

Миколу Чудотворця шанують як святого, який може здійснити будь-які дива, вважають покровителем сиріт, бідних, хворих, мандрівників, моряків, військових, землеробів, ув’язнених, але насамперед дітей.

На Миколи зранку діти знаходять під подушками, у шкарпетках чи взутті подарунки від святого. За традицією, він залишає їх лише слухняним малюкам, а той, хто поводився погано, може отримати в подарунок різки.

Вважається, що саме на Миколу стартують зимові свята. Цього дня запалюють вогники на головних ялинках у містах. Україна також дотримується цієї традиції.

Про що просять Миколи Чудотворця

У день пам’яті Миколи Чудотворця добре піти до церкви. У святого просять зцілення від хвороб, допомоги у нових справах, фінансовому благополуччі, вдалому заміжжі та одруженні, легких пологах і дітей. Вважається, що Микола Чудотворець чує кожного, хто звертається до нього зі щирою молитвою.

“Другий після Бога заступник”, – кажуть про святого Миколая в народі і вірять, що саме в цей час чудотворець спускається з неба, щоби обійти землю.

За старих часів на свято готували хліб і пироги, робили брагу чи пиво. Частину частування відносили до церкви, все, що залишалося вдома – з’їдали до останньої крихти, щоби цілий рік не було жодних проблем.

У день святого Миколая треба помиритись з усіма, з ким встигли посваритися за рік. Тим, хто дотримується посту, у цей день можна їсти гарячу їжу з олією, рибу та трохи вина.

Українці в умовах в умовах війни найбільше просять, щоб Святий Миколай дарував захист українським воїнам та Перемогу над ворогом.

Що не можна робити 6 грудня

Цього дня є низка заборон. Сьогодні не можна:

кривдити дітей, старих та невинних;

відмовляти в милостині жебракам;

порушувати правила посту;

пліткувати, розпускати погані чутки.

За народними повір’ями святий Миколай покарає кожного, хто порушить заборони. Також у цей день не можна сумувати – інакше це може викликати сильні морози.