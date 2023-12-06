Україна вперше відзначає День святого Миколая за новим календарем: традиції свята

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Миколи Чудотворця за новим ліянським календарем. Завдяки реформі церкви день, коли діти по всій країні чекають подарунків від Миколи, змістився на 13 днів. Тепер українці можуть вітати своїх рідних із цим святом двічі.
Українці вперше відзначають День святого Миколая разом із більшістю християн світу
Упродовж тривалого часу День пам’яті Миколи Чудотворця святкували в Україні 19 грудня – за юліанським церковним календарем. Проте у 2023 році Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) ухвалили історичне рішення про зміну системи літочислення.
Церковна спільнота з 1 вересня перейшла на новоюліанський календар, який враховує астрономічні неточності юліанської системи, та майже збігається з григоріанським календарем у римо-католиків.
За новим стилем, дати релігійних свят змістилися на 13 днів тому. Таким чином День святого Миколая в Україні святкуватимуть в один день із західними країнами – 6 грудня.
Свято за “старим” стилем 19 грудня не забороняється. На Помісному соборі ПЦУ було вирішено дати можливість парафіям та монастирям, за бажанням, проводити служби у важливі дати за юліанським календарем певний період, щоб перехід був поступовим та не викликав суперечок.
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Ким був Микола Чудотворець
Святий Миколай Чудотворець – реальна людина, яка жила у III-IV століттях. Микола народився у заможній родині. Його батьки були християнами, хоча на той час прихильників цієї релігійної течії переслідували.
У молодому віці він вирішив присвятити себе церковному служінню, був обраний єпископом у Лікії. Про Миколу складено багато легенд, а церква прославляє його як зразок глибокої, міцної, істинної віри, що допомагала в його діяннях. Він рятував людей від в’язниці та страти, зцілював хворих. Батьки залишили Миколі велику спадщину, яку він витрачав на допомогу бідним.
Про чудеса святого Миколая відомо чимало: якось він воскресив моряка, який під час шторму впав із щогли на палубу. Ще одна відома історія пов’язана з трьома дівчатами, яких батько хотів змусити стати блудницями, щоби прогодувати сім’ю. Микола дізнався про це і підкинув уночі в будинок жебрака мішечок із золотом – перший, другий та третій. Усі троє дівчат вийшли заміж і були врятовані. Вважається, що звідти й з’явилася традиція дарувати дітям подарунки на свято.
Миколу Чудотворця шанують як святого, який може здійснити будь-які дива, вважають покровителем сиріт, бідних, хворих, мандрівників, моряків, військових, землеробів, ув’язнених, але насамперед дітей.
На Миколи зранку діти знаходять під подушками, у шкарпетках чи взутті подарунки від святого. За традицією, він залишає їх лише слухняним малюкам, а той, хто поводився погано, може отримати в подарунок різки.
Вважається, що саме на Миколу стартують зимові свята. Цього дня запалюють вогники на головних ялинках у містах. Україна також дотримується цієї традиції.
Про що просять Миколи Чудотворця
У день пам’яті Миколи Чудотворця добре піти до церкви. У святого просять зцілення від хвороб, допомоги у нових справах, фінансовому благополуччі, вдалому заміжжі та одруженні, легких пологах і дітей. Вважається, що Микола Чудотворець чує кожного, хто звертається до нього зі щирою молитвою.
“Другий після Бога заступник”, – кажуть про святого Миколая в народі і вірять, що саме в цей час чудотворець спускається з неба, щоби обійти землю.
За старих часів на свято готували хліб і пироги, робили брагу чи пиво. Частину частування відносили до церкви, все, що залишалося вдома – з’їдали до останньої крихти, щоби цілий рік не було жодних проблем.
У день святого Миколая треба помиритись з усіма, з ким встигли посваритися за рік. Тим, хто дотримується посту, у цей день можна їсти гарячу їжу з олією, рибу та трохи вина.
Українці в умовах в умовах війни найбільше просять, щоб Святий Миколай дарував захист українським воїнам та Перемогу над ворогом.
Що не можна робити 6 грудня
Цього дня є низка заборон. Сьогодні не можна:
- кривдити дітей, старих та невинних;
- відмовляти в милостині жебракам;
- порушувати правила посту;
- пліткувати, розпускати погані чутки.
За народними повір’ями святий Миколай покарає кожного, хто порушить заборони. Також у цей день не можна сумувати – інакше це може викликати сильні морози.