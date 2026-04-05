Ключевые моменты:

5 апреля: солнечная активность снизится, но остается повышенной.

Рекомендации: сон 7-9 ч, избегать переутомления; пить 1,5–2 л воды, травяные чаи, ограничить кофе, алкоголь и соль.

Что известно

В воскресенье, 5 апреля, солнечная активность несколько снизится, но будет сохраняться на повышенном уровне. Геомагнитный фон прогнозируется нестабильным с периодическими колебаниями, которые могут вызвать легкий дискомфорт, особенно у метеочувствительных людей.

Эксперты отмечают, что такой прогноз еще может измениться, ведь исследователи солнечной активности обновляют данные каждые три часа. Астрофизики подчеркивают: самые точные прогнозы — это те, что делают за один день до события, тогда как более отдаленные остаются только ориентировочными.

Как бороться с влиянием магнитных бурь

Чтобы уменьшить дискомфорт, соблюдайте оптимальный режим сна – спите 7-9 часов в сутки, избегая переутомления. Пейте достаточно воды (1,5-2 л в день), травяные чаи с мятой или ромашкой, ограничьте кофе, алкоголь и соленую пищу.

Увеличьте прогулки на свежем воздухе, практикуйте легкую дыхательную гимнастику или медитацию для снятия стресса, а при необходимости принимайте успокоительные с магнием за 1-2 дня до бури после консультации с врачом.

Также читайте: Редкое событие: одесситов приглашают на массовый выпуск летучих мышей.