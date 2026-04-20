Ключевые моменты:

РФ пытается закрепиться на буровых платформах в Черном море вблизи Одессы для разведки и влияния на навигацию.

Объекты расположены близко к украинскому побережью, создавая угрозу.

Украинские силы ВМС ВСУ активно противодействуют, нейтрализуя попытки врага.

Есть ли угроза для Одессы

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, российские оккупанты пытаются захватывать объекты в Черном море, чтобы подобраться поближе к берегам Одессы. К слову, это касается буровых установок, которые могут служить разведкой.

Он добавляет, что враг время от времени заселяет такие постройки и монтирует там оборудование. Соответственно, это позволяет как собирать разведданные, так и влиять на безопасность, в частности на гражданское судоходство.

Добавим, что эти объекты расположены недалеко от украинской территории, что усугубляет угрозу. Однако украинские силы активно противодействуют таким маневрам, не позволяя врагу удерживать позиции.

«Мы сразу нейтрализуем такие риски. Если противник пытается поддвинуться поближе, реагируем и не даем закрепиться», — подчеркнул спикер.

Напомним, в ночь на 16 апреля Одесса пережила несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском и Приморском районах. Повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В трех многоэтажных домах разрушены фасады и выбиты окна, пострадали общежитие и соседние здания.