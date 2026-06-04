Ключевые моменты:

4 июня в Одессе воздух прогреется до +21…+23°C.

Температура морской воды останется на уровне +15…+16°C.

За последние пять лет море бывало и значительно холоднее, и почти рекордно теплым.

Температура моря в Одессе 4 июня: можно ли уже купаться

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, ветер — юго-восточный, 5–10 м/с.

Температура воздуха составит +15…+17°C ночью и до +21…+23°C днем.

А вот море пока не торопится прогреваться — вода останется на уровне +15…+16°C.

Море у берегов Одессы: когда была самая холодная и самая теплая вода

Самым прохладным стартом лета за последние пять лет оказался июнь 2021 года — тогда после серии северных ветров температура воды местами опускалась примерно до +14°C даже в начале сезона.

А самым теплым стало начало июня 2024 года — море прогрелось до +20…+21°C. В отдельные периоды июля и августа море у берегов Одессы прогревалось до +27…+28°C — вода напоминала скорее южные курорты, чем привычное Черное море.

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