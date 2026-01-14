Ключевые моменты:
- Зеленский: минимум 20% судов «теневого флота» РФ сейчас остановлены.
- Ночью 14 января РФ ударила 3 баллистическими ракетами и 113 дронами.
- ПВО сбила/подавила 1 ракету и 89 БПЛА.
- За сутки — 141 боестолкновение, потери РФ — 990 человек.
Удар по «теневому флоту»: минус 20% кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, 13 января, что по меньшей мере 20% судов так называемого «теневого флота» РФ остановлены. Заявление прозвучало после доклада первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского.
По словам президента, это результат согласованных действий Украины и части партнеров. Россия, как отмечается, пытается компенсировать потери, привлекая новые суда, и Украина настаивает, чтобы их добавляли в санкционные списки.
Зеленский также подчеркнул, что санкционное давление планируют расширять: ограничения должны касаться не только самих танкеров, но и экипажей, капитанов, страховщиков и всей инфраструктуры, которая обеспечивает работу «теневого флота».
Отдельно президент заявил, что действующие ограничения на российский морской экспорт нефти в годовом измерении должны сократить доходы РФ минимум на 30 млрд долларов, а дополнительное давление может увеличить эти потери — и, соответственно, уменьшить финансирование войны.
Напомним, 19 декабря 2025 года СБУ сообщала, что впервые поразила российский танкер «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моря. Судно QENDIL получило критические повреждения и не сможет использоваться по назначению.
Читайте также: Сырский: Планы врага выйти к Одессе и отрезать Украину от моря полностью сорваны
Ситуация в небе и на фронте
В ночь на 14 января РФ атаковала Украину 3 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 113 ударными БПЛА. Сообщается, что ПВО сбила/подавила 1 баллистическую ракету и 89 дронов (типа Shahed, «Гербера» и других) на востоке и севере страны.
При этом зафиксированы попадания двух ракет и 24 БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на трех локациях.
По данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись в отдельных районах Харьковской и Запорожской областей: в районе Лазовой, а также в районе Степногорска и в самом населенном пункте.
Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Противник нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, применил 25 ракет и сбросил 78 управляемых авиабомб. Кроме того, было задействовано 7967 дронов-камикадзе, а также произошло 3768 обстрелов, из них 74 — из реактивных систем залпового огня.
Потери РФ за сутки, по данным украинской стороны: 990 человек, а также уничтожение/обезвреживание, среди прочего, 6 танков, 3 ББМ, 74 артсистем, 3 РСЗО, 5 средств ПВО, 8 ракет, 1074 БПЛА оперативно-тактического уровня и 232 единиц автотехники.
Вы также можете узнать, действительно ли Украина и Молдова полностью заблокировали Приднестровье.