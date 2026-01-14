Ключевые моменты:

Зеленский: минимум 20% судов «теневого флота» РФ сейчас остановлены.

Ночью 14 января РФ ударила 3 баллистическими ракетами и 113 дронами.

ПВО сбила/подавила 1 ракету и 89 БПЛА.

За сутки — 141 боестолкновение, потери РФ — 990 человек.

Удар по «теневому флоту»: минус 20% кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, 13 января, что по меньшей мере 20% судов так называемого «теневого флота» РФ остановлены. Заявление прозвучало после доклада первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского.

По словам президента, это результат согласованных действий Украины и части партнеров. Россия, как отмечается, пытается компенсировать потери, привлекая новые суда, и Украина настаивает, чтобы их добавляли в санкционные списки.

Зеленский также подчеркнул, что санкционное давление планируют расширять: ограничения должны касаться не только самих танкеров, но и экипажей, капитанов, страховщиков и всей инфраструктуры, которая обеспечивает работу «теневого флота».

Отдельно президент заявил, что действующие ограничения на российский морской экспорт нефти в годовом измерении должны сократить доходы РФ минимум на 30 млрд долларов, а дополнительное давление может увеличить эти потери — и, соответственно, уменьшить финансирование войны.

Напомним, 19 декабря 2025 года СБУ сообщала, что впервые поразила российский танкер «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моря. Судно QENDIL получило критические повреждения и не сможет использоваться по назначению.

Ситуация в небе и на фронте

В ночь на 14 января РФ атаковала Украину 3 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 113 ударными БПЛА. Сообщается, что ПВО сбила/подавила 1 баллистическую ракету и 89 дронов (типа Shahed, «Гербера» и других) на востоке и севере страны.

При этом зафиксированы попадания двух ракет и 24 БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на трех локациях.

По данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись в отдельных районах Харьковской и Запорожской областей: в районе Лазовой, а также в районе Степногорска и в самом населенном пункте.

Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение. Противник нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, применил 25 ракет и сбросил 78 управляемых авиабомб. Кроме того, было задействовано 7967 дронов-камикадзе, а также произошло 3768 обстрелов, из них 74 — из реактивных систем залпового огня.

Потери РФ за сутки, по данным украинской стороны: 990 человек, а также уничтожение/обезвреживание, среди прочего, 6 танков, 3 ББМ, 74 артсистем, 3 РСЗО, 5 средств ПВО, 8 ракет, 1074 БПЛА оперативно-тактического уровня и 232 единиц автотехники.

Вы также можете узнать, действительно ли Украина и Молдова полностью заблокировали Приднестровье.