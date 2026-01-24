Ключевые моменты:

Россия ночью 24 января вновь атаковала Киев дронами и ракетами.

Разрушения на фабрике Roshen: погибла женщина.

В столице снова перебои с отоплением и светом.

ПВО Украины сбила 15 ракет и 357 ударных БпЛА.

Суточные потери РФ: 930 человек, 4 танка, 3 БМП, 31 артиллерийская система, 772 БпЛА и 88 единиц техники.

Атака на Киев: Удар по фабрике Roshen и новые перебои с отоплением

В ночь на субботу, 24 января 2026 года, Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву и его энергетике дронами и ракетами. Атака началась после полуночи и продолжалась до 5 часов утра.

Мэр города Виталий Кличко сообщил об одном погибшем и четырех раненых. Троих пострадавших госпитализировали. На левом берегу в столице снова перебои с тепло- и водоснабжением.

Как сообщили в ГСЧС, в Голосеевском районе Киева есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики (Roshen). В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

По данным Киевской городской прокуратуры, погибшей оказалась 48-летняя женщина.

На Киевщине в результате очередной вражеской атаки ранены четыре жителя области, сообщили в ОВА.

В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги – она доставлена в местную больницу. Еще двое пострадавших, мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения, получили незначительные порезы. Повреждены четыре частных дома и два автомобиля.

В Бориспольском районе женщина 1996 года рождения госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.

В результате ночной атаки в Киеве почти 6 тысяч домов снова остались без отопления. Большинство абонентов, оставшихся без тепла в столице, ранее уже подключались к отоплению после обстрелов 9 и 20 января, сообщил мэр Виталий Кличко.

Также зафиксированы проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом. А по данным ДТЭК, после ночной массированной атаки 88 тысяч семей киевлян временно остались без света.

Чернигов почти весь обесточен

Кроме того, российские оккупанты повредили важный энергообъект в Нежинском районе Черниговской области. И сейчас почти весь Чернигов обесточен из-за атаки по объектам энергетической инфраструктуры, отметили в пресс-службе горсовета.

Также аварийные отключения света в настоящее время действуют в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях, предупреждают облэнерго.

Ночь на 24 января: ПВО сбила 15 ракет и 357 БпЛА противника

По информации Воздушных сил, в ночь на субботу, 24 января 2026 года, в небе над Украиной сбили 15 ракет и 357 БпЛА

Рашисты атаковали:

двумя противокорабельными ракетами 3М22 «Циркон»;

12 крылатыми ракетами Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);

6 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская область РФ и временно оккупированный Крым);

одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 (из воздушного пространства Курской области);

375 – БпЛА.

Силы противовоздушной обороны сбили либо подлавили:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

357 ударных БпЛА разных типов.

Переговоры в Абу-Даби: что известно

В Абу-Даби начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ, пишет Sky News

В то же время Reuters отмечает, что вчерашний раунд переговоров Украины, России и США в Абу-Даби прошел «без признаков компромисса».

В агентстве добавили, что переговоры проходят на фоне растущего давления США на Киев по достижению мирного соглашения. Вашингтон и Москва давят на Украину, чтобы она отдала Донбасс, а остальная линия фронта была заморожена согласно текущей ситуации. Именно это россияне подразумевают, говоря о «договоренностях Трампа и Путина в Анкоридже».

Коротко о потерях врага

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 772 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 88 единиц автомобильной техники.