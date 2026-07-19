Ключевые моменты:

Россия провела самую массированную баллистическую атаку на Киев за время полномасштабной войны.

В Запорожской области под удар попали пассажирский поезд и автомобиль Красного Креста.

Силы обороны Украины поразили танкеры теневого флота РФ, плавучий кран, ЗРК «Бук» и мост, который использовали оккупанты.

Киев пережил рекордную баллистическую атаку

В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. По данным местных властей, повреждения и пожары зафиксированы сразу в пяти районах столицы.

В Шевченковском районе загорелись автомобили и трехэтажное здание, из которого спасатели эвакуировали заблокированных людей. Там же обнаружили погибшего человека.

В Соломенском районе продолжается ликвидация пожара в офисном здании, также горели жилой и нежилой дома. В Святошинском районе спасатели потушили пожар в частном доме и эвакуировали четырех жителей. Возгорания также произошли в Деснянском и Днепровском районах.

По предварительным данным, один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Из-за повреждения наземного вестибюля временно закрыли станцию метро «Лукьяновская», а поезда зеленой линии проходят ее без остановки.

По информации мониторинговых ресурсов, менее чем за час российские войска выпустили по Киеву около 40 баллистических ракет различных типов. Эта атака стала самой массированной за все время полномасштабной войны.

Также напомним, что вечером 18 июля Россия ударила ракетой по парку развлечений под Черноморском. По данным ОВА, погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них ребенок.

В другом населенном пункте в результате обстрела повреждены жилой дом и 2 легковых автомобиля. Пострадал один человек.

ПВО сбила более сотни дронов и часть ракет

По информации Воздушных сил ВСУ, ночью Россия применила 41 ракету и 125 ударных беспилотников различных типов.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила:

108 из 125 ударных беспилотников;

7 из 10 противокорабельных ракет «Циркон»;

10 из 25 баллистических ракет «Искандер-М» и С-400;

одну из трех управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Предварительно, попадания были зафиксированы на 20 объектах, еще в 18 местах упали обломки сбитых целей.

Под ударами оказались поезд и автомобиль Красного Креста

Помимо этого, Россия атаковала беспилотником пассажирский поезд в Запорожской области. Как сообщили в «Укрзалізнице», пассажиров успели эвакуировать, поэтому жертв удалось избежать. Легкое ранение получила проводница, а людей доставят в Запорожье автобусами.

Кроме того, в городе Вольнянске Запорожской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль отряда быстрого реагирования Международного комитета Красного Креста. Машина загорелась, информации о пострадавших не поступало.

ВСУ нанесли удары по танкерам, ЗРК и мосту оккупантов

Ночью украинские военные продолжили наносить удары по российской военной инфраструктуре.

По данным Генерального штаба ВСУ, в Черном море были поражены два танкера теневого флота России, а в Азовском море – плавучий кран, который использовался для обеспечения военной морской логистики.

Также под удар попали:

зенитный ракетный комплекс «Бук» в районе Зеленополья Запорожской области;

автомобильный мост возле Новоэкономического Донецкой области, который российские войска использовали для снабжения своих подразделений.

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») анонсировал новую операцию в Черном море против российского «теневого флота».

Также «Мадяр» сообщил, что ночью были поражены 13 электроподстанций в оккупированном Крыму и четыре судна теневого флота РФ в Черном море.

В России после атаки дронов горела нефтебаза

После ночной атаки беспилотников в Ставропольском крае России вспыхнула нефтебаза. Очевидцы публиковали кадры густого дыма, который накрыл часть региона.

Губернатор края подтвердил атаку и сообщил о двух очагах возгорания в промышленной зоне хутора Вязники, где был введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

Читайте также: Одесса под непрерывными атаками: почему Россия резко усилила обстрелы региона.