Профилактическое мероприятие было организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского центра здоровья. В целом, врачи-офтальмологи осмотрели 380 пациентов. В результате было диагностировано у взрослых 116 случаев заболеваний глаз: среди них 28 случаев катаракты, 16 случаев ангиопатии сетчатки, 10 случаев глаукомы и другие нарушения зрения.

Также диагностировали заболевания глаз у детей. Детские офтальмологи выявили 95 случаев нарушений здоровья глаз, примерно 60 из которых связаны с нарушениями остроты зрения. Пациенты получили консультацию и соответствующие рекомендации. Также во время мероприятия медики проводили активную разъяснительную работу по профилактике заболеваний глаз и необходимости регулярных офтальмологических осмотров как для детей, так и для взрослых.

Напомним, что профилактический осмотр глаз является важным этапом диагностики. Ведь таким образом можно выявить заболевания на ранних стадиях, когда их легче и эффективнее лечить. К примеру, многие серьезные патологии, такие как глаукома, катаракта или диабетическая ретинопатия, на начальных этапах могут не иметь симптомов. Однако без надлежащего лечения этих заболеваний человек может потерять зрение. Особенно медики рекомендуют проходить профилактические осмотры детям, поскольку раннее выявление нарушений зрения у детей гарантирует эффективную коррекцию и предотвращает развитие серьезных проблем во взрослом возрасте.