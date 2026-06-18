Ключевые моменты:

Температура воды в Черном море у Одессы 18 июня составит 17–18°С.

Море остается прохладным и больше подходит для короткого освежающего купания, чем для продолжительного отдыха в воде.

Какая будет температура моря в Одессе

Несмотря на теплую летнюю погоду, вода в Черном море у Одессы пока не спешит прогреваться. По прогнозу на 18 июня температура морской воды составит 17–18°С.

Такие показатели могут показаться прохладными для длительного купания, однако для многих отдыхающих они уже комфортны для освежающего погружения. В то же время температура воздуха днем ​​будет достигать 23–25°С, что создаст благоприятные условия для отдыха на побережье.

Синоптики также прогнозируют переменную облачность, а ночью и утром возможен кратковременный дождь. После этого существенных осадков не ожидается, поэтому вторая половина дня будет благоприятна для прогулок у моря и пляжного отдыха.

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