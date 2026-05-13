Ключевые моменты:

Трамвай №1 13 мая будет работать по укороченному маршруту.

Маршрут ограничат до улицы 28-й Бригады.

В Одессе трамвай №1 изменит маршрут 13 мая

Как сообщили в КП «Одесміськелектротранс», сегодня, 13 мая 2026 года, трамвайный маршрут №1 временно будет курсировать по сокращенному маршруту.

С 8:00 до 17:00 вагоны будут следовать от улицы Черноморского Казачества до улицы 28-й Бригады. Причины временных изменений в работе маршрута в коммунальном предприятии не уточнили.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу.

Напомним, что 1 апреля в Одессе после длительного перерыва в тестовом режиме снова запустили трамвайный маршрут №1. Тогда трамваи курсировали между улицей Черноморского Казачества и улицей Паустовского.

Также с начала апреля в городе возобновили продажу проездных билетов на электротранспорт. Приобрести абонементы жители Одессы снова могут в трех точках города.

