Ключевые моменты:

  • На линии выходит около 30% трамваев и троллейбусов от обычного количества.
  • Интервал движения — от 20 до 40 минут.
  • Водителей просят не блокировать пути и не мешать движению транспорта.

Запуск электротранспорта в Одессе: маршруты и график

С сегодняшнего дня городской электротранспорт в Одессе начал работу в тестовом формате. Как сообщили в мэрии, объем выпуска транспорта напрямую зависит от доступных мощностей электроснабжения.

На маршруты вышло примерно 30% подвижного состава. Это означает, что транспорт ходит реже обычного — интервалы составляют от 20 до 40 минут.

Власти также обратились к автомобилистам с просьбой соблюдать правила парковки и не оставлять машины на трамвайных путях, чтобы не создавать препятствий для движения.

Трамвайные маршруты:

  • №5 «Аркадия – Автовокзал»
  • №7 «Херсонский сквер – 11-я ст. Люстдорфской дороги»
  • №10 «И. Рябина – пл. Старосинна»
  • №11 «пл. Старосенна – пл. Алексеевская»
  • №12 «Херсонский сквер – Слободской рынок»
  • №15 «пл. Алексеевская – Слободской рынок»
  • №17 «Куликовое поле – 11-я станция Большого Фонтана»
  • №21 «пл. Тираспольская – Застава-2»
  • №28 «парк Шевченко – ул. Пастера»

Троллейбусные маршруты:

  • №3 «парк Шевченко – Застава-1»
  • №7 «ул. Архитекторская – ул. Новосельского»
  • №9 «Инглези – ул. Ришельевская»
  • №10 «Инглези – ул. Приморская»
  • №12 «ул. Архитекторская – Центральный аэропорт»

Работа электротранспорта пока остается частичной и зависит от ситуации с электроснабжением. В дальнейшем количество транспорта на линиях может меняться.

Жителям города рекомендуют учитывать увеличенные интервалы движения при планировании поездок.

