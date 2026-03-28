Ключевые моменты:
- На линии выходит около 30% трамваев и троллейбусов от обычного количества.
- Интервал движения — от 20 до 40 минут.
- Водителей просят не блокировать пути и не мешать движению транспорта.
Запуск электротранспорта в Одессе: маршруты и график
С сегодняшнего дня городской электротранспорт в Одессе начал работу в тестовом формате. Как сообщили в мэрии, объем выпуска транспорта напрямую зависит от доступных мощностей электроснабжения.
На маршруты вышло примерно 30% подвижного состава. Это означает, что транспорт ходит реже обычного — интервалы составляют от 20 до 40 минут.
Власти также обратились к автомобилистам с просьбой соблюдать правила парковки и не оставлять машины на трамвайных путях, чтобы не создавать препятствий для движения.
Трамвайные маршруты:
- №5 «Аркадия – Автовокзал»
- №7 «Херсонский сквер – 11-я ст. Люстдорфской дороги»
- №10 «И. Рябина – пл. Старосинна»
- №11 «пл. Старосенна – пл. Алексеевская»
- №12 «Херсонский сквер – Слободской рынок»
- №15 «пл. Алексеевская – Слободской рынок»
- №17 «Куликовое поле – 11-я станция Большого Фонтана»
- №21 «пл. Тираспольская – Застава-2»
- №28 «парк Шевченко – ул. Пастера»
Троллейбусные маршруты:
- №3 «парк Шевченко – Застава-1»
- №7 «ул. Архитекторская – ул. Новосельского»
- №9 «Инглези – ул. Ришельевская»
- №10 «Инглези – ул. Приморская»
- №12 «ул. Архитекторская – Центральный аэропорт»
Работа электротранспорта пока остается частичной и зависит от ситуации с электроснабжением. В дальнейшем количество транспорта на линиях может меняться.
Жителям города рекомендуют учитывать увеличенные интервалы движения при планировании поездок.
