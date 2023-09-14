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“Бизнесвумен” в Одессе захватила часть пляжа под ресторан (фото)

“Бизнесвумен” в Одессе захватила часть пляжа под ресторан (фото)

52-летняя жительница Одессы самовольно заняла часть территории в водоохранной зоне на пляже “Ланжерон” и обустроила там ресторан на 100кв. м земли, которая принадлежит громаде.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, несколько лет назад женщина получила право временного использования места на улице Черноморской под расположение летней площадки площадью 63 кв.м.

Ресторан

Но летом прошлого года срок действия договора закончился. Но это не остановило предпринимательницу. Она не только продлила работу бизнеса, но и расширила его.

Женщину не остановило отсутствие разрешительных документов. На данной территории она обустроила временное сооружение закрытого типа. При этом, заняв почти на 50 кв. м городской земли больше, чем использовала ранее.

Ресторан

За такое правонарушение предусмотрено наказание ограничением свободы сроком от двух до четырех лет или лишением свободы сроком до двух лет, —

сообщили в полиции.

Обвинительный акт правоохранители направили в суд.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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