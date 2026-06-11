В центре дискуссии оказался вопрос нашего будущего. И цифры, озвученные во время диалога, лишь подтвердили то, о чем эксперты говорят уже не первый год: демографический кризис в Украине стремительно набирает обороты.

Если в 1989 году население Украины превышало 51 миллион человек, сегодня на подконтрольной территории проживает около 29 миллионов. Почти 11 миллионов из них – пенсионеры. Детей всего около 4 миллионов.

Еще более тревожная ситуация с рождаемостью. В 2025 году в Украине родилось только 169 тысяч детей – один из самых низких показателей за всю историю независимости.

В ходе обсуждения неоднократно звучало мнение, что сегодня речь идет уже не просто о демографическом спаде, а о реальной угрозе постепенного вымирания нации.

Первым эти процессы ощущает образование. Если в 2022 году в первые классы учебных заведений Одесской области пошли около 25 тысяч детей, то в 2025 году — только 15 447. За несколько лет регион фактически потерял почти 40% первоклассников.

Пустые роддомы сегодня означают пустые классы завтра. А через несколько лет — пустые аудитории университетов.

Более 26 тысяч школьников Одесчины находятся за рубежом. Всего за пределами Украины находится около 6,8 миллиона беженцев, а примерно 1,5 миллиона украинских детей фактически выпали из украинского образовательного пространства.

Александр Лончак, директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации, наметил три ключевых вызова для системы образования: сокращение количества детей, выезд учащихся за границу и старение педагогических кадров.

Образование фактически стало зеркалом демографического кризиса. Это в своем докладе отметила Виктория Яворская, декан геолого-географического факультета ОНУ им. И.И. Мечникова. По ее словам, сегодня Украина видит только первые проявления демографического кризиса. По-настоящему все последствия этого кризиса страна почувствует уже в ближайшие годы.

По прогнозам экспертов, уже в 2029-2030 годах украинские университеты могут столкнуться с резким сокращением количества абитуриентов. Для части высших учебных заведений это станет вопросом не развития, а выживания.

Богдан Егоров, президент Одесского национального технологического университета и депутат Одесского областного совета, поднял вопрос, который все больше беспокоит как педагогов, так и работодателей. Все больше украинских выпускников выбирают обучение за рубежом, где для них создают комфортные условия поступления, обучения и дальнейшего трудоустройства. Украина уже сегодня теряет свой интеллектуальный потенциал.

Государство инвестирует в воспитание, образование и развитие детей, но результатами этих инвестиций все чаще пользуются другие экономики. Фактически мы уже теряем целое поколение будущих инженеров, врачей, ученых, педагогов и предпринимателей.

Острым является вопрос сохранения связи украинских детей за границей с Украиной. Одним из возможных решений может стать создание и развитие сети украинских школ за рубежом, которые помогут детям не терять язык, культуру, национальную идентичность и связь с Родиной.

Ведь сегодня это вопрос не только образования или демографии. Это вопрос национальной безопасности, от которого зависит, вернутся ли эти дети домой и будут ли участвовать в восстановлении Украины после войны.

Весьма эмоциональной стала тема судьбы школ в небольших общинах. Для многих сел школа – это не только образование. Когда в общине исчезает школа, для нее начинается обратный отсчет. Именно поэтому закрытие школ не решает проблему демографического кризиса, а часто ускоряет процесс исчезновения самой общины.

Не обошли и тему образовательных реформ. Общее мнение сводилось к одному: система образования нуждается в изменениях, но эти изменения должны учитывать реалии, в которых сегодня живет страна. В качестве примера приводилась недавняя ситуация в Одессе, когда из-за воздушных тревог выпускники были вынуждены сдавать национальный мультипредметный тест почти 13 часов.

По убеждению участников диалога, подобные случаи еще раз доказывают: образовательная система должна адаптироваться к условиям войны и ставить в центре внимания ребенка, а не формальное выполнение процедур.

Вопросы демографии невозможно рассматривать в отрыве от других вызовов, которые сегодня стоят перед страной.

Речь шла также и о возвращении украинцев домой после войны, восстановлении жилья и общин, создании новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, максимально возможном снижении налоговой нагрузки, развитии предпринимательства и формировании экономических условий, при которых работать и инвестировать в Украине будет выгоднее, чем искать возможности за ее пределами.

Именно эти вопросы станут предметом последующих общественно-экспертных диалогов, посвященных восстановлению и развитию Украины.

Наработанные по результатам диалога предложения традиционно будут направлены в Офис Президента Украины, Кабинет министров и профильные министерства.

Демографический кризис уже стал реальностью, влияющей на образование, экономику, рынок труда и будущее украинских общин. И чем дольше будут откладываться решения, тем выше будет цена бездействия для страны.