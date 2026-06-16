Ключевые моменты:

Температура воды у побережья составит всего 17–18°С.

В Одессе осадков не обещают, так что зонтики можно оставить дома.

Днем воздух прогреется до приятных 23–25°С.

Температура морской воды в Одессе 16 июня

Если вы планировали во вторник, 16 июня, полноценный пляжный отдых с долгими заплывами, приготовьтесь к тому, что море будет довольно прохладным. Вода у одесских берегов сейчас держится на отметке 17–18°С. Это идеальная температура, чтобы быстро освежиться, но для комфортного плавания она может показаться «кусачей».

При этом сама погода в Одессе будет очень приятной. Синоптики обещают переменную облачность, а солнце не будет слишком палящим. Днем термометры покажут комфортные 23–25°С.

Ветер ожидается западный, умеренный — 7–12 м/с. Никаких опасных метеорологических явлений в городе не прогнозируют.

Тем, кто живет в области или собирается в поездку, стоит быть внимательнее: в отдельных районах региона днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха в области может быть чуть выше, чем в городе — до 28°С.

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