Ключевые моменты:

  • В феврале 2026 года тарифы стабильны, но КП «Теплоснабжение города Одессы» предоставило проект новых расценок на утверждение.
  • Текущие тарифы для населения.
  • Что предлагает предприятие и кого коснутся перемены.

Ждать ли повышения цен на тепло

В феврале 2026 года цены на теплоснабжение для одесситов останутся стабильными. Однако, по информации Новости.LIVE, КП «Теплоснабжение города Одессы» подготовили обновленные расчеты тарифов, которые могут ввести в ближайшее время. Правда, сначала их нужно утвердить.

В Одессе действуют следующие тарифы на теплоснабжение:

  • Для населения – 1813 грн/Гкал;
  • Для бюджетных учреждений – 4538 грн/Гкал;
  • Для религиозных общин – 4960 грн/Гкал;
  • Для коммерческих потребителей – 5547 грн/Гкал.

Добавим, что КП «Теплоснабжение города Одессы» уже подало на утверждение новый проект расценок. Официального решения пока нет, но если его одобрят, цены скорректируют.

Предлагаемые ставки:

  • Население — 1813,94 грн/Гкал;
  • Бюджетная сфера — 4767,12 грн/Гкал;
  • Религиозные организации — 4950,10 грн/Гкал;
  • Другой бизнес — 5853,67 грн/Гкал.

То есть, тарифы на теплоснабжение поднимут для бюджетной сферы и предпринимателей.

