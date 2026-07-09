Ключевые моменты:

Кабмин изменил правила выдачи водительских прав.

Удостоверения на 15 лет будут выдавать водителям мотоциклов и легковых автомобилей (А1, А, В, В1, ВЕ).

Удостоверения на 5 лет будут получать водители грузового и пассажирского транспорта (С, D, Т и другие категории).

Ранее выданные удостоверения остаются в силе до истечения срока, указанного в документе.

При обмене удостоверения повторно сдавать экзамены не нужно, если этого не требует закон.

Что изменится с удостоверениями

В Украине изменяют порядок выдачи водительских удостоверений. Стало известно, что Кабинет Министров утвердил новые правила, согласно которым срок действия документа будет зависеть от категории транспортного средства. Для одесских автомобилистов это означает разные сроки замены удостоверения и прохождения медицинских осмотров.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, водительские права сроком на 15 лет будут выдавать владельцам мотоциклов и легковых автомобилей категорий А1, А, В, В1 и ВЕ. Ну а для водителей, управляющих грузовым и пассажирским транспортом (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е и Т), удостоверение будет действовать пять лет.

По словам Игоря Клименко, более короткий срок связан с повышенной ответственностью водителей такого транспорта. Они должны будут проходить медицинское освидетельствование каждые пять лет.

Министр также отметил, что выданные ранее постоянные водительские удостоверения остаются действительными до даты, указанной на документе. Кроме того, при обмене водительского удостоверения (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не нужно, если это не предусмотрено законом.

Читайте также: Кабмин изменил правила для ВПО: что нужно знать переселенцам в Одессе