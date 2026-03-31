Ключевые моменты:

За парковку на трамвайных путях водителей штрафуют и эвакуируют авто,

Нарушения мешают работе общественного электротранспорта,

Полиция призывает строго соблюдать правила дорожного движения.

Парковка на трамвайных путях в Одессе: штрафы и эвакуация

Трамвайные пути в Одессе не предназначены для парковки, и нарушение этого правила может привести к штрафам и эвакуации автомобиля. Об этом напоминает патрульная полиция города.

Если транспортное средство мешает движению, инспекторы привлекают водителя к административной ответственности. Водителям-нарушителям грозит штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.

В случае, если владельца нет на месте, на место вызывают эвакуатор, который увозит автомобиль на специальную площадку.

Восстановление полноценной работы трамваев и троллейбусов — приоритетная задача для обеспечения комфортного передвижения жителей. Патрульные обращаются к водителям с требованием неукоснительно соблюдать ПДД и заранее планировать места для парковки, учитывая габариты общественного транспорта.

В полиции призывают одесситов быть ответственными участниками дорожного движения и не создавать препятствий для общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, в прибрежной зоне Одессы планируют обустроить новые муниципальные парковочные площадки. Они не только помогут водителям, но и принесут городу до 20 миллионов гривен за сезон.