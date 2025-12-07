Ключевые моменты:
- 8 декабря в Украине будут действовать графики ограничений электроснабжения по всем регионам.
- В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.
- Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59 в пределах от 0,5 до 3 очередей.
Уже традиционно графики почасовых отключений для бытовых потребителей 27 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до 3 очередей.
По обновленной информации ДТЭК, графики на завтрашний день будут следующими:
Напомним, графики могут измениться завтра в течение дня. Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
