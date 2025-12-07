Ключевые моменты:

8 декабря в Украине будут действовать графики ограничений электроснабжения по всем регионам.

В Одессе и области сохраняются стабилизационные отключения.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59 в пределах от 0,5 до 3 очередей.

Уже традиционно графики почасовых отключений для бытовых потребителей 27 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до 3 очередей.

По обновленной информации ДТЭК, графики на завтрашний день будут следующими:

Напомним, графики могут измениться завтра в течение дня. Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

Пока вы планируете завтрашний день согласно графику отключения света, рекомендуем узнать: