Ключевые моменты:
- Завтра, 28 января, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго».
- В Одесской области графики будут применяться частично, а в Одессе и ряде районов продолжаются аварийные отключения вне графиков.
- Из-за непогоды и повреждений сетей энергетики работают круглосуточно, возможны повторные отключения.
Почему вводят ограничения и как будут отключать свет
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», графики для Одесской области на завтрашний день такие:
В ДТЭК поясняют, что стабилизационные графики применяются только там, где это позволяет текущее состояние электросетей. Экстренные отключения необходимы для разгрузки поврежденного оборудования и предотвращения более серьезных аварий.
В компании также предупреждают: в случае изменения команд со стороны «Укрэнерго» графики отключений могут корректироваться.
Работа в экстремальных условиях: как энергетики возвращают свет
Кроме того, энергетики сообщают, что сложные погодные условия значительно осложняют восстановительные работы. Сильная гололедица затрудняет доступ к линиям электропередачи, техника не всегда может добраться до поврежденных участков, поэтому бригадам приходится работать пешком – в условиях льда, мороза и темноты. Непогода продолжается, и после восстановления электроснабжения линии могут снова обмерзать, что приводит к повторным отключениям.
Несмотря на это, аварийные бригады ДТЭК работают без остановок, в том числе в ночное время, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям Одесской области. За сегодняшний день энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 101 тысячи семей в 329 населенных пунктах, однако часть абонентов по-прежнему остается без электроэнергии. Наиболее сложная ситуация – на севере области.
Где проверить актуальные графики и отключения
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
