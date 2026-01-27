Ключевые моменты:

Завтра, 28 января, во всех регионах Украины вводятся графики почасовых отключений электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго».

В Одесской области графики будут применяться частично, а в Одессе и ряде районов продолжаются аварийные отключения вне графиков.

Из-за непогоды и повреждений сетей энергетики работают круглосуточно, возможны повторные отключения.

Почему вводят ограничения и как будут отключать свет

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», графики для Одесской области на завтрашний день такие:

В ДТЭК поясняют, что стабилизационные графики применяются только там, где это позволяет текущее состояние электросетей. Экстренные отключения необходимы для разгрузки поврежденного оборудования и предотвращения более серьезных аварий.

В компании также предупреждают: в случае изменения команд со стороны «Укрэнерго» графики отключений могут корректироваться.

Работа в экстремальных условиях: как энергетики возвращают свет

Кроме того, энергетики сообщают, что сложные погодные условия значительно осложняют восстановительные работы. Сильная гололедица затрудняет доступ к линиям электропередачи, техника не всегда может добраться до поврежденных участков, поэтому бригадам приходится работать пешком – в условиях льда, мороза и темноты. Непогода продолжается, и после восстановления электроснабжения линии могут снова обмерзать, что приводит к повторным отключениям.

Несмотря на это, аварийные бригады ДТЭК работают без остановок, в том числе в ночное время, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям Одесской области. За сегодняшний день энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 101 тысячи семей в 329 населенных пунктах, однако часть абонентов по-прежнему остается без электроэнергии. Наиболее сложная ситуация – на севере области.

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

